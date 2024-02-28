В «Татнефти» назначили новых директоров

Фото: Татьяна Демина

Руководство ПАО «Татнефть» объявило о кадровых перестановках в структуре компании. Новые должности получили четыре человека, сообщает корпоративная газета компании «Нефтяные вести».

Директором по повышению нефтеотдачи пластов, волновым и биотехнологиям института «ТатНИПИнефть» назначен Ирик Фаттахов. Он перешел работать в «Татнефть» в 2015 году. Начинал с должности замначальника отдела организации работ по повышению нефтеотдачи пластов. Спустя пять лет он возглавил отдел. В октябре 2023 года перешел на работу в институт «ТатНИПИнефть».

Первым заместителем директора по организационному развитию Центра технологического развития назначили Юрия Барова. В альметьевской компании он работает с 2001 года. Многие годы трудился в отделе по ремонту нефтепромыслового оборудования инженерного центра «Татнефти». Последние пять лет работал в Центре технологического развития организации.

Гульназ Хикматова стала директором ООО «Биоресурс». Ее карьера в «Татнефти» началась с марта прошлого года. Она возглавляла группу проектов проектного офиса ООО «Научно-производственное объединение ТН-Биотех».

Директором ООО «Татнефть-Самара» назначили Владимира Тарасова. В компании он трудится с 2020 года. Последние годы занимал должность первого замдиректора по производству — главного инженера.

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