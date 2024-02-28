Компания не выплатила социальную страховку 760 работникам на сумму более 8 млн рублей

АО «Судоходная компания «Татфлот» не уплатила страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Совокупно организация удержала выплаты 760 работникам на сумму более 8 млн рублей.

Но после вмешательства Татарской транспортной прокуратуры, приняты меры по уплате социальных выплат. С целью восстановления прав трудового коллектива Татарским транспортным прокурором директору организации внесено представление. В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по уплате страховых взносов полностью погашена.

Ранее сообщалось, что в Татарстане работникам одной из компаний задолжали зарплату на более полумиллиона рублей. Однако после вмешательства прокуратуры долг был выплачен.

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Разиль Самигуллин