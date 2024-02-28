Свыше 43 тысяч избирателей досрочно проголосовали на президентских выборах России

Фото: Олег Тихонов

Более 43 тысяч человек в 18 регионах России досрочно проголосовали на выборах президента. Такая возможность у жителей страны появилась еще 25 февраля.

По данным ЦИК, 40 тысяч человек проголосовали в труднодоступных или отдаленных местностях. Оставшиеся 3,6 тыс. отдали свой голос на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании.

Досрочно голосуют и избиратели Запорожской и Херсонской областей, включая населенные пункты, находящиеся вблизи линии фронта. Аналогичная процедура стартует в ДНР и ЛНР 10 и 11 марта.

Среди тех, кто может проголосовать досрочно, также значатся охотники, рыбаки, лесозаготовители, горнорабочие, работники маяков и заповедников. При этом процент таких избирателей оказывается небольшим. Как рассказывали в ЦИК, на выборах 2018 года досрочно проголосовали 180 тысяч избирателей из труднодоступных районов и 31 тысяча — на судах. В общей массе это составляет 0,25 и 0,04 процента избирателей соответственно.

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