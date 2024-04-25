«Будет жестко»: ЦБ РФ пока не станет смягчать денежно-кредитную политику

Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 16%

Фото: Реальное время

Завтра ЦБ проведет очередное заседание по вопросу ключевой ставки — главного индикатора стоимости кредита и доходности депозитов в России. Снижению ключевой ставки препятствует инфляция, которая на середину апреля ускорилась до 7,82%. Среди основных причин роста цен — разогрев экономики, повышение зарплат из-за дефицита рабочей силы и индексация социальных выплат. Когда ожидать снижения инфляции и ключевой ставки — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Пик инфляции остался позади

По итогам мартовского заседания Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина также раскрыла критерии, по которым регулятор может приступить к снижению ставки — это устойчивость и скорость снижения текущей инфляции; динамика инфляционных ожиданий; более сбалансированная динамика потребительской активности, кредитования и импорта, а также снижение жесткости рынка труда. Выступая 10 апреля на пленарном заседании Госдумы РФ, Набиуллина подтвердила, что пик инфляции остался позади, но ключевую ставку начнут снижать лишь тогда, когда регулятор убедится, что замедление инфляции набрало нужную скорость, подчеркнула Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

К апрельскому заседанию, по ее оценкам, достигнут заметный прогресс в части условий для снижения ставки — текущая инфляция в марте замедлилась до 4,5%, инфляционные ожидания населения в апреле снизились до 11% (минимум с июля прошлого года), улучшилась ситуация с внешнеторговым балансом (экспорт заметно вырос в марте, а импорт снижается г/г).

— Мартовское снижение инфляции во многом связано с изменением волатильных компонент. В первые две недели апреля инфляция вновь ускорилась: потребительская активность продолжает расти высокими темпами, ценовые ожидания предприятий повысились на фоне роста издержек, рост потребкредитования немного ускорился, а снижения жесткости рынка труда не произошло, — перечисляет она. — В последних материалах ЦБ продолжает считать, что, несмотря на жесткие денежно-кредитные условия, рост спроса в экономике по-прежнему опережает возможности увеличения предложения, что тормозит устойчивое снижение инфляции к цели.

Ольга Беленькая полагает, что на заседании 26 апреля ЦБ сохранит ключевую ставку, но может при этом несколько смягчить риторику. «Возможно, будет дан сигнал, подтверждающий, что при развитии ситуации по базовому сценарию условия для снижения ключевой ставки могут сложиться во втором полугодии 2024 года», — предполагает она.

До сих пор риторика представителей регулятора указывала на вероятный переход к снижению ключевой ставки не ранее второго полугодия 2024-го, и уверенный рост экономики в начале года может поддержать этот настрой и на предстоящем заседании, считает Беленькая. «В качестве контраргумента можно отметить, что при замедляющейся текущей инфляции и сохранении номинальной ключевой ставки на уровне 16% жесткость денежно-кредитной политики нарастает и сейчас находится на максимуме, по крайней мере за 10 лет», — отмечает Беленькая.

7 июня ставка также не изменится

— Присоединяюсь к консенсусу: 26 апреля ЦБ сохранит ключевую ставку на прежнем уровне. Пока ожидаю, что и 7 июня ключевая ставка не изменится. Снижение ключевой ставки может начаться во втором полугодии, если этому смягчению не помешают финансовые, экономические или геополитические шоки, — прокомментировал Максим Осадчий, начальник аналитического управления банка БКФ.

Снижению ключевой ставки препятствует устойчивое сопротивление инфляции, которая не снижается, несмотря на то, что ключевая ставка превосходит годовую инфляцию более чем в два раза.



Годовая инфляция, рассчитываемая по методике ЦБ, на 15 апреля ускорилась до 7,82% с 7,75% на 8 апреля. Среди основных причин роста цен — разогрев экономики, повышение зарплат из-за роста дефицита рабочей силы и индексация социальных выплат. Во втором полугодии росту цен будет способствовать повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля.

Сценарий снижения ставки пока маловероятен

Финансовый эксперт, член комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, кандидат экономических наук Ян Арт также считает, что ключевую ставку сохранят на уровне 16%.

— Сегодня нет ясности с продлением ограничения по продаже валютной выручки. Сроки этого постановления заканчиваются 30 апреля, и пока есть только косвенная информация, что эта мера будет продлена. Если бы не было информации о том, что эта мера продляется, то для того, чтобы поддержать рубль, пришлось бы повышать ставку, — комментирует Ян Арт.

— Сегодня нет ясности с продлением ограничения по продаже валютной выручки. Сроки этого постановления заканчиваются 30 апреля, и пока есть только косвенная информация, что эта мера будет продлена. Если бы не было информации о том, что эта мера продляется, то для того, чтобы поддержать рубль, пришлось бы повышать ставку, — комментирует Ян Арт.

С октября 2023 года крупнейшие экспортеры обязаны зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать — 90% от этого объема. Такое требование было введено на фоне падения курса рубля. Оно коснулось 43 групп компаний из отраслей топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.

«Сочетание высокой ставки и нормы по обязательной продаже валютной выручки уже более шести месяцев обеспечивает стабильный курс рубля. Есть только легкая тенденция к небольшой девальвации, которая не является драйвером инфляции и не беспокоит людей и бизнес», — поясняет эксперт.

По мнению Яна Арта, ключевую ставку можно было бы даже чуть-чуть понизить, но при нынешней конъюнктуре цен на нефть, которые пошли вниз, и плавном сокращении положительного сальдо экспорта-импорта России этот сценарий маловероятен.



Потребительский спрос находится на рекордном уровне

«Сейчас наблюдается неустойчивый баланс между растущими потребительским спросом и производством потребительских товаров, — отмечает главный аналитик по облигациям «СОЛИД Брокер» Максим Плешков. — Потребительский спрос находится на рекордном уровне, превышающем даже допандемийный мартовский уровень 2020 года. Обусловлен спрос низким уровнем безработицы (2,8% в феврале) и ростом доходов граждан (зарплаты за 2023 год выросли на 14%, без учета инфляции на 8%), в том числе и за счет бюджетного импульса».

Вместе с ростом потребительского спроса наблюдается и рост производства потребительских товаров. С лета 2022 года производство потребительских товаров выросло на 12—13%. С начала 2024 года на 4—5%. Косвенным подтверждением насыщения российского рынка потребительскими товарами собственного производства служит в целом снижающийся в 2024 году импорт товаров и услуг.

— В 2024 году также обозначился тренд на снижение инфляции. И хотя по уровню годовой накопленной инфляции этот тренд практически не заметен, с ноября 2023 года годовая накопленная инфляция держится на уровне 7,4—7,8% и, скорее всего, останется на текущих уровнях до середины лета 2024 года, то динамика месячной инфляции однозначно говорит о снижении инфляционного давления в 2024 году. Так, в ноябре 2023-го инфляция была 1,11%, в декабре — 0,73%, в январе — 0,86%, в феврале — 0,68%, в марте — 0,39%, — приводит в пример Плешков.

Скорее всего, чтобы не сломать сложившийся баланс между спросом и производством, Совет директоров ЦБ 26 апреля оставит ключевую ставку без изменений на уровне 16%, соглашается аналитик.



Большинство аналитиков облигационного рынка ожидает начало цикла снижения ключевой ставки со второго полугодия 2024 года, когда более четко обозначатся дезинфляционные факторы и начнет снижение годовая накопленная инфляция.