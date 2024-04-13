«Это имитация исторического произведения»

Театр Кариева ставит спектакль-квест по фейковому дастану?

Фото: предоставлено пресс-службой театра Кариева

В конце апреля в театре имени Кариева ожидается премьера квест-спектакля «Шан кызы». В процессе подготовки материала, прямо перед выходом, стало известно, что по указанию сверху постановка стала называться «Хан кызы». Его основа — одноименный дастан. Как пояснили казанские ученые-историки, это источника вызывает у них серьезные сомнения. Дело не в том, о чем рассказывает дастан. Просто он датируется не IX веком, а второй половиной прошлого столетия.

Квест о трех богатырях

Как объясняется в социальных аккаунтах театра, формат «Шан кызы»/«Хан кызы» — спектакль-квест: «Эскейп-рум — это интеллектуальная игра, в которой игроков запирают в помещении, из которого они должны выбраться за время, находя предметы и решая головоломки».

Ставит спектакль главный режиссер татарского ТЮЗа Ренат Аюпов. При просьбе о комментарии Ренат Мирзахасанович указал, что все можно будет понять в конце апреля, пока что идут репетиции, собирается текст. Какие-то конкретные формулировки он давать отказался, впрочем, указав, что его заинтересовала история превращения юношей в мужчин, история становления. К дастану этот квест будет, очевидно, иметь слабое отношение, кроме имен главных героев — Аудан-Дуло, Тарвиля и Рыштава.

Впрочем, ранее на пресс-конференции в «Татар-информ» Аюпов кое-что рассказал. «Считается, что этот дастан написан еще в 882 году, то есть даже раньше, чем «Кыйссаи Йосыф», то есть это очень древний дастан», — отметил там Аюпов, указав, что он хранил его в режиссерской папке 20 лет. Поставить удалось благодаря гранту «Единой России» «Культура малой Родины».

«Он состоит из 12 глав, очень сложное произведение. Из него можно снять двухсерийный исторический, фантастический фильм. Но меня заинтересовало его основное направление: как три парня идут спасать Шан кызы от рук Албасты», — рассказал режиссер: воины пригласят десятерых детей на сцену, те наденут исторические костюмы, вместе пройдут квест. В ролях — Гулюса Гибадуллина, Айрат Шамс, Инсаф Халяутдинов, Искандер Низамиев.

Младший брат «Джагфар тарихы»

«Шан кызы дастаны» — текст, напечатанный Фаргатом Нурутдиновым. Это один из материалов, который, по его словам, хранился у его дяди Ибрагима Мохаммед-Каримовича Нигматуллина в Петропавловске. Дядя эти тексты в связи с тем, что в 1930-е годы книги, написанные арабскими буквами, уничтожались, перевел на русский. Эти переводы оказались у его матери, а она передала их внуку Фаргату. Нурутдинов окончил историко-филологический факультет КГУ, работал научным сотрудником Государственного объединенного музея в Казани.

В 1980-е годы Нурутдинов обращался в АН СССР за финансовой помощью для публикации этих текстов. После, по словам Нурутдинова, архив и его выписки похитили неизвестные, оставшееся он опубликовал в начале 1990-х.

Самое известное произведение из материалов Нурутдинова — это «Джагфар тарихы», якобы свод булгарских летописей. Любопытна история, как в 2010 году Ульяновское отделение Союза чувашских краеведов обратилось к мэру Ульяновска и губернатору области с просьбой пересмотреть дату основания города на основании сведений из этого текста. После чего получили ответ, что произведение это — подделка.

О том, что свод не является древним, подробно писал профессор Висконсинского университета Юлай Шамилоглу в статье «Джагфар Тарихы». Как изобреталось булгарское самосознание», резюмируя: «Я думаю, ответ ясен — с целью создать историческую основу для того, чтобы казанские татары (самосознание которых стало результатом современного конструкта под авторством Шигабутдина Марджани) сегодня могли называть себя «булгарами», а не «татарами».

Действительно, в 1988 году Нурутдинов возглавил Казанский клуб любителей булгарской истории и культуры «Булгар аль-Джадид», а в 2005 году был избран академиком Международной Академии Булгарознания, Инноваций и Культуры.

Впрочем, у материалов Нурутдинова есть и сторонники, вроде Юрия Бегунова, он же считает подлинной «Велесову книгу».

Русское сказание о дочери Шана

«Шан кызы дастаны» («Сказание о дочери Шана») — менее известное произведение. Приписывается оно некоему Микаэлю Башту. Существует опять же в переводе на русский язык. Помимо России, опубликован в Турции, в Киеве и в Софии. На татарском опубликовано в 2008-м.

В научном мире дастан считается фейком, то есть текстом, который был написан не в IX веке, а скорее во второй половине прошлого столетия. Но, может, что-то в этом плане изменилось?

— Нет, ничего в научном мире не изменилось, — говорит директор института истории имени Марджани Радик Салихов. — Просто неясно, какая интерпретация текста. Если это просто про любовь и приключения, это одно. А если отражен весь исторический, религиозный антураж этого сочинения, это уже совсем другое. Надо знакомиться с текстом или с самой постановкой. Название, конечно, бросается в глаза.

Известно, что сейчас Министерство культуры обратилось в институт по поводу постановки. «Реальное время» попросило комментарий у директора театра имени Кариева Луизы Шаровой. Приводим ее ответ полностью.

«Как литературовед и кандидат филологических наук, я изначально с большой опаской отнеслась к идее главного режиссера, отобравшего и предложившего этот материал для постановки. Потому что большинство представителей научного сообщества не признает известный нам с 1980-х годов текст дастана подлинным памятником булгарской литературы.

В сегодняшнем обществе весьма актуален вопрос фальсификации исторического наследия народов России. Мы являемся театром юного зрителя, где формируется мировоззрение детей и подростков, которые в стенах театра знакомятся с национальной классикой и фольклором. Предлагая им заведомо сомнительный материал, мы рискуем ввести их в заблуждение о нашем историческом прошлом и аутентичных источниках. Считаю нужным режиссерам и творческой команде прислушиваться при выборе материала к трезвой оценке научного сообщества и их компетентному мнению.

Мы неоднократно обсуждали вопрос целесообразности данного материала, тем более — в рамках партийного проекта. Но выбор главного режиссера — это святое для театра (репертуарную политику определяет именно он), и материал был выдвинут на защиту в рамках Федерального партийного проекта «Культура малой родины» («Театры — детям») партии «Единой России» и утвержден.

В данный момент разрабатывается режиссерская версия инсценировки и готовится постановка спектакля главным режиссером театра Кариева Ренатом Аюповым. Тексты источника и готовые части режиссерской версии были отправлены в Министерство культуры для согласования. Сдача спектакля перед расширенным составом Художественного совета состоится заранее».

«Полная туфта от начала до конца»

Одним из историков, выступившим против достоверности «Сказания», стал Искандер Измайлов, ведущий научный сотрудник отдела изучения Золотой Орды и татарских государств института истории. Об этом он писал в статье «Гадание на кофейной гуще как метод историко-филологической реконструкции дилетантов (рецензия на статью А. И. Железного «Тюркская подоснова киевских топонимов»)», опубликованной в журнале «Гасырлар авазы» в 2002 году.

— То, что оно фальшивое и придумано Фаргатом Нурутдиновым, — это одна проблема, — говорит Измайлов. — А другая в том, что это некрасивая, неинтересная сказка. Потому что это имитация исторического произведения. В литературном отношении это произведение очень убогое. Вот, допустим, сказка Тукая «Шурале». Это имитация народной сказки, но сделанная очень красиво. Там есть и какие-то философские моменты, и популяризация родной природы, романтизация татарского быта, легенд. А в этом произведении вообще нет никакого ни смысла, ни пафоса, ни катарсиса. Весь его смысл — доказать свои идеи, несколько таким боковым путем.

Как считает Измайлов, «Шан кызы дастаны» основан на легендах из «Повести временных лет» о трех братьях и сестры их Лыбеди. А в качестве примера качественной мистификации он приводит «Песни Оссиана» Джеймса Макферсона, которую автор выдавал за кельтский эпос.

— Как только режиссер выносит название в заголовок, он дает и оправдание вот этой фальшивке, — указывает на проблему Измайлов. — То есть он эту фальшивку превращает в какое-то народное произведение.

— Полная туфта от начала до конца, придуманный текст, написанный несостоявшимся аспирантом Альфреда Халикова, — говорит Дамир Исхаков. — Из-за неразумных ученых книга получила распространение, испортила информационный фон, ее использовали украинцы, турки, не зная ее историю. Я думаю, это вредоносная вещь. Ставить по ней спектакль — большая глупость. Даже если это придуманная вещь, фантазия режиссера, если есть какая-то связь с этим текстом, я буду категорически против.



