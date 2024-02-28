Госдума приняла закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов в окончательном чтении

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта duma.gov.ru

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете рекламы российских физических и юридических лиц на сайтах иноагентов, в соцсетях и на других интернет-площадках. За законопроект проголосовали 402 парламентария, противников и воздержавшихся не было.

— Уважаемые коллеги, федеральный закон принят. Принят единогласно. Поздравляю. Вы видите, количество поддержавших выросло. У нас авторов этого закона — 395, — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании.

Новые нормы запрещают размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов в СМИ, а также в сообщениях и материалах СМИ в информационно-телекоммуникационных сетях.

В первом чтении закон приняли 20 февраля. Накануне он прошел второе чтение. Теперь его должны одобрить сенаторы и президент России.

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