«Проходит 8-й курс химиотерапии»: казанский суд освободил осужденного экс-главу Минэкологии Татарстана

Фото: Плотникова Ирина

В ближайшее время осужденный по делу об убийстве экс-глава Буинского района и экс-министр экологии Татарстана Аглям Садретдинов может выйти на волю. Такое решение сегодня вынес Вахитовский суд Казани, по результатам экспертизы, которая подтвердила наличие у ВИП-чиновника тяжкого заболевания, препятствующего содержанию в местах изоляции от общества, передает с заседания журналист «Реального времени».



Суд постановил его выпустить из-под стражи в зале суда. Однако спешить с этим приставы не стали, сначала удалили журналистов, потом открыли стеклянный «аквариум» и выпустили тяжело больного.

Ходатайство Садретдинова о его освобождении в связи с болезнью поступило в суд еще в сентябре. На заседании осужденный подтвердил, что страдает тяжелым онкологическим заболеванием и уже прошел четыре курса химиотерапии, но существенного улучшения нет.

Рассмотрение дела затянулось: после неявки в суд медицинских экспертов представитель прокуратуры попросил суд о назначении комиссионной экспертизы для подтверждения диагноза тюремных медиков. Ждать ее результатов суду пришлось несколько месяцев. По данным «Реального времени», для большей объективности в состав комиссии Бюро судмедэкспертизы Минздрава РТ включили коллегу из другого региона.



На сегодняшнем заседании судья Алмаз Мухаметшин сообщил: эксперты подтвердили диагноз, ранее установленный медиками ФСИН и отметили, что Садретдинов нуждается в лечении в стационаре.

На заседании был допрошен и начальник медчасти СИЗО-1 Казани Руслан Хафизов, который сообщил, что ежемесячно этого осужденного-больного вывозят для лечения в отделение онкогематологии РКБ, бывает, что он проводит там по 5—8 дней, бывает и меньше, но это связано с нехваткой конвоиров. Последние охраняют Садретдинова и в больнице.

«У него уже 8-й курс химиотерапии. Состояние остается средней степени тяжести», — отметил врач. И на вопрос прокурора Рамиса Гумерова о ремиссии заметил: ремиссия наблюдалась в 2009-м во время установки заболевания, а с 2020-го в СИЗО болезнь начала прогрессировать.

Решение суда о немедленном освобождении приветствовали адвокат осужденного Равиль Туктаров и сын Садретдинова. Представитель прокуратуры не исключил, что постановление будет обжаловано.

Напомним, в феврале 2022-го казанский суд приговорил Агляма Садретдинова к 8 годам колонии строгого режима, посчитав доказанным подстрекательство к резонансному убийству 19-летней давности. В ночь на 3 июля 2003-го во дворе собственного дома был застрелен экс-председатель буинского комитета по защите прав потребителей, помощник депутата Госдумы РФ Рашит Садыков, неоднократно сообщавший о нарушениях в Буинском районе в федеральные и республиканские органы власти. В процессе было установлено: обращения активиста и сотрудничавших с ним депутатов в начале 2000-х касались действий и главы района Агляма Садретдинова, и бизнесмена Маскуда Назмиева (в 2010-м получил 4 года «строгача» за пособничество и подстрекательство к убийству Садыкова, — прим. ред.), но не ограничивались лишь этими двумя персонами. На показаниях Назмиева во многом строится приговор против экс-главы.

В то же время райсуд оправдал Садретдинова по четырем эпизодам взяток 2000-х годов на общую сумму 700 тысяч рублей, установив, что эпизоды возбуждены за пределами срока давности.



Такой обвинительно-оправдательный приговор оспаривали и прокуратура, и осужденный, и потерпевший Реналь Садыков — сын убитого активиста. И в августе 2022-го Верховный суд Татарстана с небольшими правками утвердил лишь первую часть приговора, согласившись с посадкой осужденного ВИП-чиновника на 8 лет. При этом материалы по взяткам были возвращены на новое рассмотрение в Приволжский райсуд Казани. Именно поэтому Агляма Садретдинова не отправили в колонию, а оставили в СИЗО на время повторного процесса. До финала он пока не дошел. Процесс затягивается из-за неявки свидетелей. Ключевой из них, Назмиев, судом до сих пор не допрошен.

Хронология резонансного дела

2 июля 2003 года в Буинске расстреляли общественного активиста Рашита Садыкова. По горячим следам на причастность к этому убийству проверяли и Маскуда Назмиева. Но уголовное дело числилось в нераскрытых до 2009-го.

2 ноября 2009 год казанец Виталий Токинов, с 15 лет состоявший в ОПГ «Квартала», написал явку с повинной по расстрелу Садыкова вместе с покойным Динаром Галимжановым — по наводке буинского бизнесмена Маскуда Назмиева за 180 тысяч рублей, переданных последним после убийства.

9 декабря 2009 года под подозрение по этому делу попал Аглям Садретдинов — на тот момент министр экологии и природных ресурсов Татарстана, которому следователи избрали подписку о невыезде. Вину с первого дня следствия он не признавал и не признает.

4 июня 2010 года Следком прекратил преследование Садретдинова за отсутствием состава преступления.

18 июня 2010 года Верховный суд РТ приговорил Токинова к 9 годам колонии строгого режима за участие в убийстве по найму и незаконный оборот оружия. Позднее Верховный суд РФ сократил срок наказания до 7 лет. Согласно приговору Токинова, сам он в жертву выстрелил лишь один раз и пистолет заклинило, тогда как не доживший до суда напарник Галимжанов отстрелял пять патронов, последний выстрел был в голову.

29 июля 2010 года Верховный суд РТ приговорил Назмиева к 4 годам колонии строгого режима за подстрекательство и пособничество убийству путем подкупа и предоставления информации о жертве в группе лиц.

16 июля 2020 года Советский райсуд Казани удовлетворил ходатайство СК о даче согласия на прекращение постановления от 4.06.2010 года о прекращении преследования Садретдинова. После оглашения этого решения Садретдинову предъявили постановление СК о реанимации его дела и задержали. На тот момент он числился советником гендиректора в НПО «Строительная керамика», учредителями которого являются две офшорные компании на Кипре.