Татарстанцы хранили в «КИВИ Банке» свыше 50 млн рублей

Жители Татарстана хранили на банковских счетах «КИВИ Банка» 53,7 млн рублей. Об этом пишет «РБК-Татарстан» со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов.

— Данными об объеме средств на электронных кошельках, открытых жителями Татарстана, Агентство по страхованию вкладов как временная администрация «QIWI Банка» не располагает, так как при регистрации QIWI-кошельков от пользователей не требовались данные о месте проживания, — рассказали в АСВ.

Вкладчиками кредитной организации в республике были 325 человек.

21 февраля 2023 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «КИВИ Банк». Регулятор принял это решение из-за того, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Агентство по страхованию вкладов выявило в «КИВИ Банке» 9,3 млн электронных кошельков. На них хранятся порядка 4,4 млрд рублей.



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