Игры БРИКС совместят с Сабантуем: Казань начала принимать делегации команд стран «большей части» мира

Представители 35 стран знакомятся с организационными возможностями Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

15 апреля в Казани началась встреча глав делегаций команд, которые выступят на Играх стран БРИКС в июне текущего года. Подробности в материале спортивной редакции «Реального времени».

Эмираты снова в Казани

Изначально количество глав делегаций команд, которые выступят на Играх БРИКС, планировалось в составе десяти стран, но на день вторника в Поволжский университет спорта приехала ровно половина, и шестой, из Конго, был еще в пути. Количественно самой внушительной была делегация Объединенных Арабских Эмиратов, которую возглавлял исполнительный директор Отдела развития спорта Управления спорта Шейх Сухайл бин Бутти аль Мактум и куда входило еще два человека.

Объяснение этому следует поискать в том, что Эмираты — это страна, которая в этом году пополнила число стран в организации БРИКС. В прошлом году они вошли в состав созданной в Казани Организации развития хоккея исламских стран, ОРХИС, после чего местная сборная выиграла турнир по хоккею с шайбой и в конце нынешней недели стартует в чемпионате мира по хоккею (дивизион Б, группа Б). В Эмиратах играет много российских хоккеистов, включая воспитанников «Ак Барса» Максима Ахметзянова, Айрата Бадыгиева, Павла Попкова, а Артур Зайнутдинов получил местное подданство и играет за местную сборную, единственную в Эмиратах, которая входит в мировые топ-30.

Есть много русскоговорящих в местной сборной по дзюдо, которую тренирует выходец из СССР. Поэтому интерес к сотрудничеству очевиден, и Эмираты постоянно это демонстрируют, в частности Шейх Сухайл бин Бутти аль Мактум в прошлом году приезжал в Казань как участник форума «Казань — спортивная столица Исламского мира».

Самой внушительной была делегация Объединенных Арабских Эмиратов, которую возглавлял исполнительный директор Отдела развития спорта Управления спорта Шейх Сухайл бин Бутти аль Мактум. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Когда министру спорта Татарстана Владимиру Леонову задавали вопрос о возможности участия на Играх БРИКС звезд спорта, он ушел от ответа, что логично, поскольку даже в кулуарах участники будущих соревнований обсуждают больше организационные моменты.

«Топовые спортсмены из Азии, Америки, которые готовы принять участие в «Играх БРИКС», высказывают пожелания остаться здесь, у нас в Казани, на предолимпийскую подготовку, благо до Игр в Париже останется один месяц, и им не надо будет, вернувшись домой, затем снова проходить процесс акклиматизации. Спортивных объектов в Казани хватает, место проживания и опыт приема гостей на высоком уровне есть, чем плохо — отсоревноваться и продолжить подготовку к Олимпиаде?» — пояснил собеседник «Реального времени».

«Мы во многом равняемся на Россию»

Если есть такие планы у азиатов, континента, который представляет ОАЭ, и американцев, то возможно, что об этом думал и представитель Венесуэлы, страны, которая заявила о возможности вступления в БРИКС, а заместитель министра спорта и молодежи южноамериканской страны Пабло Альфонсо Юстис Араухо высоко оценил участие российских спортсменов в прошлогодних Боливарианских играх АЛБА, которые принимала его страна и где соревновались россияне. «Планируем вступить в БРИКС, что позволит нам расширить наши экономический и политический потенциалы. Мы во многом равняемся на Россию. У нас цель — развитие отношений между нашими странами, Россией и Венесуэлой. А спорт — это инструмент, позволяющий укрепить дружбу между нашими странами».

Представитель Венесуэлы отметил, что на Играх БРИКС спортивная делегация его страны будет участвовать в 9 дисциплинах, командой из 40—45 спортсменов.

Заместитель министра спорта и молодежи южноамериканской страны Пабло Альфонсо Юстис Араухо высоко оценил участие российских спортсменов в прошлогодних Боливарианских играх АЛБА. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо названных стран во встрече принимали участие представители Афганистана, Бахрейна и Республики Сербской (не надо путать ее с Сербией), а также почти тридцать стран, которые наблюдали и будут наблюдать за ходом рабочей поездки в режиме онлайн. Поскольку она не завершилась разговором в стенах Поволжского университета, в ее программу будут входить поездки по спортивным объектам, во время которых представители принимающей стороны будут рассказывать и о них, и о сервисах, которые получат участники Игр БРИКС.

На пике планируется участие двух с половиной тысяч спортсменов

Кстати, в том числе и для выполнения ознакомительной миссии иностранную делегацию привезли к Поволжскому университету на четверть часа ранее запланированного мероприятия, чтобы иметь возможность не торопясь рассказать о поволжском спортвузе, отмечающем этой осенью свое 50-летие. Кстати, сам вуз выглядел вымершим, поскольку большую часть студентов отправили на онлайн-обучение, но профессорско-преподавательский состав вуза был на местах, и во время импровизированной пресс-конференции по коридору проходили Юрий Болтиков, Игорь Коновалов, Габдыжалил Сулейманов, чьи студенты активно готовятся к Играм БРИКС. Да что там студенты, кандидат педагогических наук Габдыжалил Сулейманов, который сочетает борьбу корэш с поясной борьбой, не оставил в планах стартовать и на Играх БРИКС.

Корэш будет представлен в спортивной программе Игр БРИКС, чья соревновательная программа колеблется от 25 до 29 видов спорта. Напомним, что на Универсиаде в Казани видов спорта было 27, в том числе и корэш, который сейчас будет закреплен в сознании гостей еще и как вид культурного наследия татарского народа, как и Сабантуй. Первоначальные планы о проведении торжественной церемонии закрытия Игр БРИКС в Менгере, о чем еще в декабре прошлого года рассказывал нашему изданию президент международной федерации корэш Джаудат Миннахметов, обретают свои очертания. «Закрытие Игр БРИКС планируется провести на «фоне деревни и деревенского майдана» в татарский национальный праздник Сабантуй. И провести его как самый лучший Сабантуй в истории, с максимальной насыщенностью национального колорита, с самыми сильными борцами на ковре, которые есть в России и приедут из стран-участниц Игр БРИКС», — говорил «Реальному времени» Джаудат Мидхатович.

23 июня все министры спорта стран-участниц Игр БРИКС будут приглашены для участия в Сабантуе. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Владимир Леонов, уже как факт, заявил о том, что «23 июня все министры спорта стран-участниц Игр БРИКС будут приглашены для участия в Сабантуе, в котором могут принять участие и все спортсмены сборных, чтобы они, помимо спортивной деловой программы для министров, смогли окунуться в наш российский, татарстанский колорит». Если говорить о количестве участников, то на самом пике оно будет достигать 2,6 тысячи человек, а в целом 4—4,5 тысячи спортсменов, поскольку так или иначе они будут сменять друг друга, с началом одних соревнований будут завершаться другие.

