В Казани за сутки произошло 177 аварий

За 26 апреля в Казани зафиксировано 177 дорожно-транспортных происшествий. Из них три аварии с пострадавшими: одно падение пассажира в общественном транспорте и два столкновения. В обоих случаях причинами ДТП стали проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на встречную полосу. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции полка ДПС УМВД России по Казани.

Также сообщается о задержании шести водителей в состоянии алкогольного опьянения и двух водителей без права управления транспортным средством. Кроме того, пять граждан были доставлены в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.

Ранее в Казани водитель Audi не справился с управлением и столкнулся с двумя автомобилями. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Audi, нарушая правила дорожного движения, выехал на встречную полосу.

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Разиль Самигуллин