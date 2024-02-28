Мост в казанском поселке Кадышево реконструируют за 235,5 млн рублей

Фото: Анна Сейтумерова

В Татарстане выделят 235,5 млн рублей на реконструкцию моста через реку Солонка в поселке Кадышево в Авиастроительном районе Казани. Деньги выделят из федерального и республиканского бюджетов.

Мост имеет длину 32,2 погонных метра. Ширина проезжей части достигнет 10 метров. Рабочим нужно построить временную объездную дорогу, демонтировать аварийный мост, построить опоры, оборудовать мостовое полотно, водосбросные лотки, очистные сооружения и так далее.

Работы нужно завершить до 25 июля текущего года. Во время работ водители будут ездить по временной дороге. После завершения реконструкции объездную дорогу демонтируют.

В жилом массиве Константиновка в Советском районе Казани реконструируют автомобильный мост по улице Школьной. Работы нужно завершить до 20 ноября 2024 года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».