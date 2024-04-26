Больше половины молодых специалистов в Казани испытывают выгорание в первый год работы

Фото: Максим Платонов

Аналитики направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory и маркетингового агентства uForce провели исследование среди жителей Казани и выяснили, как часто они сталкиваются с профессиональным выгоранием.

Оказалось, что 60% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет обнаружили у себя признаки профессионального выгорания менее чем через год после трудоустройства. В то же время половине респондентов в возрасте от 41 до 50 лет потребовалось от 1 до 3 лет работы, чтобы столкнуться с этой проблемой.

Каждый шестой житель Казани признается, что не любит свою работу. Недовольных больше всего среди молодых сотрудников в возрасте от 18 до 24 лет (89%), затем следуют представители возрастной группы 36—55 лет (11%).

Каждый пятый опрошенный уверен, что его достижения на текущей работе недооценены коллегами и руководством. Примечательно, что чаще остальных так думают респонденты в возрасте 41—55 лет. Среди молодых людей 18—24 лет только 21% придерживаются такого же мнения. Это может говорить не только о меньшей зависимости от внешних оценок, но и о большей склонности к синдрому самозванца.

Программный директор школы IT-профессий Skillfactory Алексей Дворецкий подчеркивает, что профессиональное выгорание стало одной из наиболее обсуждаемых тем и требует серьезного внимания со стороны работодателей. В Skillfactory растет востребованность мини-курсов по тайм-менеджменту, развитию soft skills и других программ, посвященных теме work-life balance.

Респонденты также рассказали, как часто сталкиваются с эмоциональным истощением из-за работы. Молодые люди до 24 лет сталкиваются с ним несколько раз в месяц (29%), сотрудники от 51 до 55 лет испытывают его пару раз в неделю (50%), в то время как 50% опрошенных в возрасте от 41 до 50 лет вообще незнакомо это чувство.



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Рената Валеева