Рустем Шамеев: «Долги по аренде перед местными бюджетами в Татарстане достигли 306 миллионов»

Замглавы Минземимущества РТ — о нарушениях использования собственности республики

Фото: Максим Платонов

В Татарстане проверили свыше полутысячи госучреждений и выявили 667 нарушений при использовании имущества республики. Материалы направили в прокуратуру, чтобы привлечь виновных к ответственности и устранить замечания. Подробнее о том, как в бюджетных организациях незаконно сдавали площади в аренду бизнесу, «теряли» закрепленные за ними автомобили и накопили долги перед местными бюджетами, в интервью «Реальному времени» рассказал заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Рустем Шамеев.



«В одном из учреждений культуры не было закрепленного автомобиля»



— В собственности государства находится значительный объем имущества, большая часть из которого распределена между государственными организациями и пользователями имущества. Как удается контролировать использование такого объема имущества?

— Действительно, в Татарстане насчитывается более 800 государственных учреждений. В основном это организации социальной направленности ­— в сфере медицины, образования, социальной защиты, культуры.

С 2009 года министерство проводит проверки использования и сохранности государственного имущества и земельных участков, находящихся в собственности республики. Проверки проходят согласно утвержденному графику в отраслевом разрезе. Каждый год проводится порядка 100 таких проверок, но бывает и значительно больше. К 2020 году нами пройден полный цикл проверок всех государственных учреждений республики. Сейчас они проходят повторно.

С 2009 года министерство проводит проверки использования и сохранности госимущества. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В ходе проверок особое внимание уделяем фактам неиспользования или нецелевого использования имущества, использования без надлежащего оформления, отсутствия регистрации прав, соответствию имущества Реестру государственной собственности и другим вопросам.

По итогам проверки составляется акт, в котором отражаются выявленные нарушения. Акт проверки подписывается руководителем или уполномоченным лицом. При наличии оснований составляется протокол об административных правонарушениях. По итогам проверки могут быть назначены административные наказания в виде предупреждения или штрафа.

Например, нарушение порядка распоряжения объектами нежилого фонда, находящимися в собственности республики, без разрешения специально уполномоченного органа исполнительной власти Татарстана влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 до 50 тысяч рублей. А в ряде случаев акты проверок направляются в прокуратуру для принятия соответствующих мер реагирования.

Так, с 2019 по 2023 годы проверку прошли 556 государственных учреждений, при этом было выявлено 667 нарушений при использовании госимущества. В прокуратуру Татарстана было передано 135 актов для принятия мер по устранению выявленных нарушений и привлечению виновных к ответственности. Составлено и направлено мировым судьям 28 протоколов о передаче имущества без уведомления министерства, повлекшие наложение штрафов.

Приведем несколько примеров типичных нарушений, выявленных комиссией при проведении проверки использования государственного имущества. В конце 2023 года в ходе проведения проверки государственного бюджетного учреждения республики выявлено размещение торгового автомата и информационной станции без согласия МЗИО РТ в здании, переданном учреждению в оперативное управление. По итогам выявленного факта должностным лицом министерства был составлен и направлен в суд протокол об административном правонарушении.



Было выявлено размещение в здании учреждения торгового автомата и информационной станции без согласия МЗИО РТ. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Решением суда директор бюджетного учреждения был привлечен к административному наказанию в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей. Также судом привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей заместитель директора вышеуказанного учреждения за незаконное распоряжение объектом нежилого фонда (осуществление покраски автомобилей) в Набережных Челнах.

В начале текущего года по обращению граждан комиссия министерства выехала в учреждение культуры республики, по итогам установив незаконное заключение договора на размещение вендингового аппарата. На месте был составлен протокол об административном нарушении на руководителя и направлен в суд для принятия процессуального решения.

Директор одного из профессиональных образовательных учреждений Казани был привлечен к административному штрафу в размере 40 000 рублей за незаконное размещение оборудования связи на крыше колледжа.

В ходе проверок комиссия выявляет достаточно большое количество неиспользуемых объектов капитального строительства, движимого имущества по всей республике. Также выявляем отсутствие в наличии движимого имущества, переданного министерством учреждению для осуществления уставных целей. Так, например, в одном из учреждений культуры не было автомобиля, закрепленного за бюджетным учреждением.



В одном из учреждений культуры не было автомобиля, закрепленного за бюджетным учреждением. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом выявляем типичные нарушения:

неиспользование автотранспортной (специальной) техники;

наличие неисправного имущества;

длительное неиспользование объектов капитального строительства;

нарушения пожарной безопасности;

неоформленное право оперативного управления на имущество;

неоформленные земельные участки.

«С таким количеством сотрудников выполнять работу непросто»

— Какие на сегодня долги перед местными бюджетами по арендным платежам и какую работу проводит министерство в рамках мониторинга задолженности?

— Задолженность по итогам 2023 года составила 300 млн рублей, на 1 марта текущего года — 306 млн рублей. Отмечу, что поступления от арендных платежей — весомая часть доходов от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами: по итогам прошлого года они составили 42%, по итогам двух месяцев текущего — 49%. Поэтому мы уделяем большое внимание вопросам сокращения объема неисполненных обязательств по арендным платежам.

Мы уделяем большое внимание вопросам сокращения объема неисполненных обязательств по арендным платежам. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вопросы сокращения задолженности еженедельно рассматриваются на совещаниях с участием Минземимущества РТ, Министерства финансов РТ, УФНС по РТ, УФССП по РТ. При этом предметно анализируется ситуация в разрезе каждого арендатора, задолжавшего достаточно крупную сумму. Также необходимо отметить постоянную методическую поддержку муниципалитетов со стороны министерства. Без сомнения, данные меры способствуют последовательному сокращению задолженности.

В последнее время прирост задолженности больше связан с инвентаризацией арендных отношений, а не накоплением новых долгов. Так, в Нижнекамском районе имеется задолженность, выявленная в ходе инвентаризации, в размере 52,5 млн рублей. Без учета итогов инвентаризации в целом по республике задолженность по аренде земель в течение прошлого года снижена на 19,6 млн рублей.

Тем не менее есть ряд объективных причин, которые сдерживают эффективность данной работы. К ним можно отнести такие факторы, как последствия пандемии, увеличение кадастровой стоимости земельных участков, отсутствие средств автоматизации учета арендных отношений во многих муниципальных образованиях, кадровый дефицит в палатах.

Кроме того, имеют место текучесть и дефицит кадров в палатах имущественных и земельных отношений. Например, в Камско-Устьинском, Кайбицком, Атнинском районах работают по два сотрудника, в 11 муниципальных образованиях — по три (Алексеевский, Алькеевский, Бавлинский, Буинский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Мамадышский, Новошешминский, Спасский, Тетюшский и Тюлячинский). С таким количеством сотрудников выполнять работу непросто, особенно при отсутствии автоматизации данной работы.

В ряде районных палат имущественных и земельных отношений работают всего по два-три сотрудника. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Негативно сказывается и высокая текучесть кадров, в том числе руководящего состава палат. Только с начала текущего года сменилось три руководителя палат, а в период с 2016 по 2023 годы — 93 руководителя.

Сегодня нами совместно с Минцифры РТ и ГКУ «Центр цифровой трансформации РТ» ведется работа по созданию Единой учетной системы государственного и муниципального имущества. Потребность в создании такой системы в республике уже давно назрела. Она позволит повысить эффективность работы сотрудников палат, сформировать достоверные реестры муниципального имущества и земельных участков, снизить коррупционные риски, обеспечить наведение порядка в арендных и иных договорных отношениях. Автоматизация учета арендных отношений в условиях дефицита кадров на местах повысит эффективность работы с задолженностью.

В текущем году реализуются компоненты и подсистемы первой очереди. По итогам исполнения контракта будет подготовлено техническое задание на завершающий этап работ и определена стоимость финансирования второй очереди системы.

Как я уже отметил, министерство оказывает систематическую практическую и методическую помощь органам местного самоуправления. С периодичностью не реже двух раз в год проводятся учебные семинары и круглые столы для руководителей палат по разъяснению актуальных вопросов законодательства.

В министерстве также проводятся двухдневные стажировки для профессионального развития муниципальных служащих Республики Татарстан по программе «Организация управления имуществом и земельными ресурсами, сдача в аренду имущества и земельных участков и прочее». С 2018 года проведено 12 стажировок, в которых приняли участие 56 муниципальных служащих. Также в 2024 году запланировано проведение трех стажировок. Эта работа нами будет продолжена и в дальнейшем.



Автоматизация учета арендных отношений в условиях дефицита кадров на местах повысит эффективность работы с задолженностью. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Субъектам малого бизнеса сдали в аренду 40 объектов госимущества

— Как индивидуальному предпринимателю, юрлицу приобрести государственное или муниципальное имущество?

— В Татарстане ведется работа по поддержке субъектов МСП. Для субъектов МСП министерством сформирован перечень имущества. Ежегодно до 1 ноября перечень пополняется объектами не менее чем на 10 процентов.

В настоящее время перечень состоит из 77 объектов недвижимости (57 объектов недвижимого имущества и 20 земельных участков, из которых шесть — земли сельскохозяйственного назначения) и 40 единиц движимого имущества.

С субъектами МСП заключено 22 договора аренды имущества из перечня, по данным договорам передано в аренду 40 объектов.

Что касается приобретения государственного и муниципального имущества, сегодня все торги проводятся на электронных площадках, функционирующих в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Перечень электронных площадок утвержден распоряжением правительства РФ от 12.07.2018 №1447-р. На сегодня их восемь, в республике — это АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан».



В перечне 57 объектов недвижимости и 20 земельных участков, из которых шесть — земли сельхозназначения. realnoevremya.ru

Реализация имущества и права аренды на электронной площадке — это очень значимая мера по снижению коррупционных рисков и фактор повышения эффективности торгов.

Отмечу, что в соответствии с законодательством электронная форма торгов стала обязательной с 1 июня 2019 года, причем только для продажи имущества. Закон не распространял свое действие на реализацию права аренды имущества.

В то же время министерство по поручению Раиса Республики Татарстан Р.Н. Минниханова уже с 2017 года осуществляет реализацию государственного имущества и права аренды в электронной форме на площадке Агентства по госзаказу РТ (sale.zakazrf.ru).

В настоящее время закон обязывает продавать государственное и муниципальное имущество, право аренды имущества только в электронной форме. Кроме того, с 1 марта 2023 года по результатам проведения электронного аукциона договор купли-продажи земельного участка либо договор аренды участка также заключается в электронной форме.

В течение 2023 года на площадке объявлено более тысячи торгов по реализации имущества на общую сумму 2,85 млрд рублей; 281 торг по реализации права аренды имущества на 51 млн рублей; 495 торгов по реализации земельных участков на общую сумму около 500 млн рублей; 936 торгов по реализации права аренды земельных участков на 428 млн рублей.

Министерством по каждому муниципальному образованию проводится анализ в целях возможного выявления аукционов, проведенных вне электронной площадки. Отмечу, что подобных случаев в последние несколько лет не выявляется.



В течение 2023 года на площадке провели более тысячи торгов по реализации имущества на общую сумму 2,85 млрд рублей. realnoevremya.ru

«Возбуждено 48 уголовных дел по выдаче подложных справок и выписок из похозяйственных книг»

— Министерство ведет мониторинг согласования городами и районами выписок из похозяйственных книг. С чем связана эта работа и в чем она заключается?

— Не секрет, что к 2014 году в республике было выявлено значительное количество фактов правонарушений при выдаче выписок из похозяйственных книг и соответственно — уголовных дел в отношении руководителей сельских поселений. В связи с особой остротой данного вопроса он был рассмотрен на заседании Совета при раисе Татарстана по противодействию коррупции.

В целях снижения коррупционных рисков в данной сфере министерством была проведена организационная работа по заключению соглашений между органами местного самоуправления муниципальных районов и сельских поселений о согласовании в палатах и управлениях имущественных и земельных отношений муниципальных районов документов о владении гражданами земельными участками. В районах проведена соответствующая разъяснительная работа. В настоящее время министерством проводится систематический мониторинг согласования выписок.

Более того, в ходе выездов в составе республиканской экспертной группы по вопросам противодействия коррупции в муниципальные образования республики министерством анализируется работа по ведению палатами журналов согласований выписок, а также проводится выборочная сверка предоставленных выписок с содержанием похозяйственных книг.



В настоящее время министерством проводится систематический мониторинг согласования выписок. Илья Репин / realnoevremya.ru

Отмечу, что вследствие принятых мер случаи выдачи подложных выписок в районах значительно уменьшились. По информации Следственного управления по РТ, в период с 2017 по 2023 годы возбуждено 48 уголовных дел о преступлениях, связанных с выдачей подложных справок и выписок из похозяйственных книг в 10 муниципальных образованиях, значительная часть из которых относится к прошлым периодам.

Тем не менее коррупционные риски в данной сфере сохраняются. Поэтому работа по мониторингу предоставления выписок из похозяйственных книг нами будет продолжена, в том числе в ходе выездов в составе республиканской экспертной группы по вопросам противодействия коррупции.

