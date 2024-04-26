В Казани ограничат движение по улицам Гвардейской и Отрадной
На двух улицах Советского района Казани будет ограничено движение транспорта. Это связано с реконструкцией участка тепловых сетей, сообщает мэрия города.
С 30 апреля по 27 мая частично закроют проезжую часть в районе дома №65 по ул. Гвардейской.
Также с 30 апреля, но по 2 июня будет закрыто движение по улице Отрадной возле дома №1/30 по ул. Карбышева.
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