Казанские чиновники в 2023 году допустили нарушения финансово-бюджетного законодательства на 3,8 млрд рублей

Нарушения финансово-бюджетного законодательства на 3,8 млрд рублей выявила в 2023 году Контрольно-счетная палата города Казани. Об этом на отчетной сессии Казгордумы сообщил председатель палаты Ильнар Нургалиев.

— Всего за 2023 год Контрольно-счетной палатой было проведено 17 контрольных мероприятий в отношении 45 объектов, — рассказал он. — В ходе осуществления контроля за использованием бюджетных средств был проверен объем финансирования в сумме 6,02 миллиарда рублей в десяти учреждениях.

Основную долю нарушений составили нарушения ведения бухгалтерского учета и отчетности — 3,4 млрд рублей (96,7%). Нарушений установленных процедур закупок выявлено на 61 млн рублей, фактов неэффективного расходования бюджетных средств — на общую сумму 39,1 млн, нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом — на 3,6 миллиона.

По результатам контрольных мероприятий муниципальными казенными учреждениями в 2023 году было возвращено в бюджет 3,4 млрд рублей, четыре должностных лица привлечены к административной, 22 — к дисциплинарной ответственности, общая сумма штрафов за нарушения составила 145 тыс. рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что мэр Казани хочет решить проблему общественного транспорта с помощью федерального центра.

Инна Серова