Автовладельцам на заметку: где оставить машину в центре Казани

Для туристов и не только: «Реальное время» о парковках в центре столицы республики

Фото: Максим Платонов

Татарстан по итогам 2023 года вошел в топ-7 регионов России по количеству легковых автомобилей: всего в республике зарегистрировано 1,3 млн личных транспортных средств. При этом столица республики уверенно входит в пятерку российских городов-лидеров по количеству машин: более 460 тыс. единиц. Иными словами, каждый третий житель Казани имеет личный автомобиль. Плюс ко всему ежегодно столицу Татарстана как один из красивейших городов страны посещают порядка 4 млн туристов, многие из которых также приезжают на своих автомобилях или берут машину в аренду. Где можно удобно припарковать авто — в материале «Реального времени».

Татарстан — один из крупных промышленных и туристических центров страны

Казань — признанный исторический, культурный, спортивный и деловой центр. Подтверждением тому — многочисленные всероссийские и международные события: недавно отгремели «Игры будущего». В обозримом будущем состоится уже XV по счету KazanForum с его обширной деловой программой, затем республику ждут Игры и саммит БРИКС, гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», Сабантуй… И это только часть масштабных событий.

Кроме того, Республика Татарстан входит в топ-6 центров туристического притяжения страны. Об этом рассказал председатель регионального комитета по туризму Сергей Иванов, ставший одним из гостей онлайн-студии «Реального времени». По данным ведомства, 90% всех гостей, приезжающих в Татарстан, в первую очередь стремятся посетить именно Казань.

Уровень прошлого сезона, когда в столице Татарстана побывало почти 4 млн туристов, долго не продержится, — уверен Сергей Иванов. «5 миллионов — для нас не амбициозная планка», — сразу расставил он точки над i и озвучил планы о покорении отметки в 10 млн туристов в Татарстане к 2035 году. Получается, что через десяток лет турпоток вшестеро превысит число жителей мегаполиса.

К 2035-му ожидаемый поток туристов в республику составит 10 млн человек в год. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кипит и деловая жизнь 1000-летнего города. Объем инвестиций в экономику Казани по итогам 2023 года превысил 335 млрд рублей, а валовый территориальный продукт перешагнул через отметку в 1,3 трлн рублей. Доходы столицы Татарстана в сравнении с 2022-м выросли на 9% и составили 297 млрд рублей. Активно развивается местный бизнес. Открывают свои представительства и филиалы известные бренды. В центре города памятники архитектуры и жилые многоквартирные дома соседствуют с современными офисами, в которых трудятся многие тысячи специалистов, подавляющее большинство которых для повышения мобильности предпочитают приезжать на работу на личных авто.

И вот здесь на передний план выходит общая проблема всех крупных городов: недостаток территорий в историческом центре. И если удобный офис найти можно, то найти участок под организацию корпоративной парковки — практически не реально. Как нереально уместить во дворах плотной жилой застройки все личные автомобили и жителям многоквартирных домов.

Центр Казани перегружен машинами. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Неразрешимых вопросов не существует — уверены в столице Татарстана. Город активно развивает сеть платных муниципальных парковок «Единое городское парковочное пространство г. Казани». В 2024 году общее количество машино-мест по Казани выросло почти на четверть и сегодня составляет 8 337 машино-мест в целом по городу — всего около 200 парковочных зон, рассчитанных на разное количество автомобилей — от всего нескольких мест до возможности оставить до полутысячи автомобилей. Расценки разные, чем ближе к центру — тем дороже.

С середины апреля и по начало июня парковка возле Центрального стадиона будет закрыта. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Одна из крупнейших муниципальных платных парковочных площадок в центре Казани — парковка перед Центральным стадионом. В непосредственной близости Казанский кремль, цирк, Булак, недалеко до Набережной. Но… к предстоящим играм БРИКС в Казани ремонтируют ряд спортивных объектов, и Центральный стадион вошел в их список, а потому с середины апреля и по 5 июня стоянка по адресу, ул. Ташаяк, дом 2а будет закрыта.

Другие варианты?

Каждая из площадок, о которых будет рассказано далее, предоставляет возможность как почасовой оплаты, если речь идет о необходимости оставить автомобиль на короткое время, многие готовы предложить приобретение абонементов на срок от месяца до года и даже большие сроки, как для местных жителей, переживающих за сохранность семейного транспорта, так и заключить индивидуальные или корпоративные договоры с представителями местного бизнеса.

Понятно, что в одном материале охватить все парковки мегаполиса не получится, но, если говорить о крупнейших площадках центральной части Казани, представляющих особый интерес как для многочисленных гостей столицы республики, так и являющейся настоящим спасением для местных жителей и сотрудников офисов многочисленных компаний, то…

На примерно равном удалении от оз. Кабан, ул. Баумана и Казанского кремля расположен Центральный рынок Казани. И было бы странно, если бы у такого объекта не было парковки. И она есть — по адресу Межлаука, 13 — на 300 машино-мест. Крытая. Теплая. Здесь можно оставить машину как с почасовой оплатой, так и приобрести абонемент, например, на месяц. Этой возможностью активно пользуются сотрудники окрестных компаний и люди, проживающие поблизости. Оплату принимают и картой, и наличными. Информации о возможности зарядить электромобиль в открытом доступе — нет.

На 275 машино-мест рассчитана платная автостоянка «Барабус», что находится по адресу Профсоюзная, 16. Два уровня. Работает круглосуточно. Охрана, видеонаблюдение — все как полагается. Парковка практически примыкает к казанскому Арбату, как нередко называют ул. Баумана. Но есть момент: рядом находится Казанский федеральный университет, и потому найти там свободное местечко — удача. Оставить машину можно и на час, и на сутки. Оплату произвести — и картой, и наличными. Информацию о возможности приобрести абонемент найти не удалось, как и данные о наличии станций для зарядки электромобилей.

Два паркинга общим количеством почти 600 машино-мест расположены на ул. Профсоюзной. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Еще ближе к Университету и тоже по ул. Профсоюзной, но только 32, есть еще одна многоуровневая платная парковка «ДС Менеджмент» на 300 мест. Шлагбаумы, видеонаблюдение, круглосуточная охрана — все как полагается. Оставить машину можно на час, сутки или приобрести абонемент. Оплата наличными или с помощью карты. Информации о наличии станций для зарядки электромобилей — нет.

Не удалось найти информацию об удобствах для владельцев электромобилей и на другом многоуровневом паркинге, что расположен чуть дальше и с другой стороны от ул. Баумана — на Островского, 22: «Авто-Блеск» на 270 мест. Общедоступный. Охраняемый. Оплата почасовая или посуточная. От вуза он находится подальше, и шансов,, что там найдется местечко, — побольше. Оплата также возможна и наличными, и картой.

623 машино-места готов предложить паркинг торгово-развлекательного комплекса «Кольцо». Парковка привлекает удобным расположением точно между пешеходными улицами Петербургской и Баумана. Крытая. Теплая. Охраняемая. Вместительная. Доступна как для желающих оставить машину на час или сутки, так и готова предложить абонементы на месяц. Оплата наличными или картой. В открытых источниках информации о наличии станций для подзарядки автомобилей на электрическом ходу не нашлось.

Более 600 автомобилей можно разместить на крытом платном паркинге ТРК «Кольцо», что на Петербургской, 1. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Готов принимать гостей и внушительный подземный паркинг при ГТРК «Корстон», что по адресу, ул. Ершова, 1а. Он рассчитан на 600 машино-мест, и, как правило, найти свободное там можно. Как можно и зарядить электромобиль — станция имеется. Парковка расположена в шаговой доступности от парка Горького. Кроме того, здесь удобная развязка для пеших прогулок в историческую часть города. На 2gis нашлась информация только о почасовой оплате. Выяснять, можно ли договориться оставить авто на сутки или больше, посетителям предстоит самостоятельно. Оплата возможна и картой, и наличными.

Почти сразу под Кремлем у входа на Набережную расположена крытая парковка. Реальное время / realnoevremya.ru

Для тех, кто нацелен именно на посещение Казанского кремля, сквера у Дворца земледельцев или набережной реки Казанки, если двигаться со стороны Булака, удобным местом, чтобы оставить авто, станет многоуровневая парковка по адресу ул. Федосеевская, д.1. Расположенная в самом начале Набережной, она рассчитана на 380 машино-мест. Крытая. Теплая. Охраняемая. Про наличие возможностей для зарядки электромобилей выяснить не удалось. В открытом доступе есть информация о возможности припарковать авто на час или сутки. Оплата или картой, или наличными. Возможно ли приобретение абонемента — неизвестно.

Территория набережной у НКЦ продолжает преображаться. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Одно из красивейших мест Казани — склон набережной у НКЦ. Рядом расположены Театр оперы и балета, БКЗ, многочисленные административные государственные учреждения: Дом правительства, Госсовет, Минфин и т.д. Рядом Фуксовский сад, а за зданием Национальной библиотеки открывается потрясающий вид на Казанку, мост «Миллениум», близкий экстрим-парк «Урам» и противоположный берег.

Один из заездов на «Паркинг на НКЦ» расположен на ул. Пушкина, второй — со стороны Подлужной. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Проблем с тем, чтобы оставить автомобиль здесь, точно не возникнет: по адресу Пушкина, 86а, расположен многоуровневый подземный паркинг на 968 машино-мест, из которых 902 расположены на подземных уровнях. Имеются 8 станций, позволяющих одновременно заряжать 16 электромобилей. Лифт поможет спуститься или подняться на нужный этаж, а также выйти или на ул. Пушкина или на ул. Подлужную. Первый заезд и выезд недалеко от собственно НКЦ — с ул. Пушкина. Удобная смотровая площадка Национальной библиотеки и в обычные дни привлекает много людей, а в праздники многие жители и гости столицы предпочитают именно отсюда наблюдать за запуском салюта. Второй въезд и выезд расположен со стороны ул. Подлужной. Установлены вендинговые аппараты, а в перспективе планируется запуск автомойки. Оплата парковки картой, наличными или через банк. Есть возможность как почасовой оплаты, так и приобретения абонемента.