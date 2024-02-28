Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане снизилась почти на четверть за неделю

Фото: Максим Платонов

За восьмую неделю текущего года в Татарстане зарегистрировали 11 991 случай заболевания гриппом и ОРВИ. За указанный промежуток времени заболеваемость респираторными инфекциями снизилась на 24,1%, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

Уровень ниже эпидемического порога на 50,8%. Эпидемические пороги не превышены среди всех возрастных групп. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ситуация в регионе стабильная.

— Среди вирусов гриппа преимущественно циркулируют вирусы гриппа В — 41,4%, А (H1N1) — 31,1%. Среди вирусов не гриппозной этиологии превалирует коронавирус сезонный — 88,9%, — объяснили в Роспотребнадзоре.

Напомним, в Татарстане за неделю заболеваемость коронавирусом выросла почти на 9%. С 19 по 25 февраля COVID-19 обнаружили у 432 человек.

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