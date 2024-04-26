Минниханов вручил Государственные премии Татарстана имени Габдуллы Тукая

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В казанском Кремле прошла церемония вручения Государственных премий Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая. Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил участников с Днем родного языка и 138-летием со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая и поблагодарил их за вклад в сохранение истории татарского народа и его богатого наследия.



Затем раис республики наградил лауреатов премии имени Габдуллы Тукая 2024 года:

писателя Бориса Вайнера — за многолетний вклад в детскую поэзию, прозу и драматургию, нравственно-эстетическое воспитание юных читателей, переводы и популяризацию лучших произведений татарской литературы и фольклора для детей, творческую поддержку молодых дарований Татарстана;

скульптора Кадима Замитова — за создание серии скульптурных портретов и фигур, посвященных выдающимся историческим деятелям татарской культуры;

руководителя Государственного камерного хора Республики Татарстан Миляушу Мударисову (Таминдаровой) — за развитие, продвижение и сохранение татарской хоровой культуры Татарстана, работу «Антология татарской хоровой музыки»;

поэта Ляиса Харрасова (Лаиса Зулькарная) — за книгу «Узганны кабатлау».

Кроме того, раис республики вручил ряд государственных наград Татарстана и присвоил почетные звания.

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Рената Валеева