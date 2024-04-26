Глава исполкома Казани вручил республиканские и городские награды жителям города

Фото: исполком Казани

В исполкоме началась XXIX сессия Казанской городской думы четвертого созыва. Перед началом заседания мэр Казани Ильсур Метшин вручил награды жителям, которые внесли значительный вклад в развитие города.

Медалью «За доблестный труд» наградили помощника врача-эпидемиолога отдела заключительной дезинфекции и санитарной обработки МБУ «Дезинфекционная станция города Казани» Раису Галяутдинову. Такую же награду получила буфетчица производства Департамента продовольствия и социального питания Казани при РКБ Вера Кудряшова.

Почетное звание «Заслуженный работник транспорта» присвоено директору МКУ «Автоматизированная система управления дорожным движением» Ринату Калимуллину. Звание «Заслуженный строитель РТ» получил директор МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ» Раис Каримов.

Знаками отличия «За безупречную службу Казани» за многолетний плодотворный труд на благо города наградили заместителя генерального директора физкультурно-спортивного объединения «Авиатор» Сергея Куприянова и бывшего директора детской музыкальной школы №1 им. П.И. Чайковского Якова Туркенича.

Также почетные грамоты Казани получили: заместитель генерального директора по организации кейтеринга и питания в столовых Департамента продовольствия и социального питания Казани Аида Ахмадуллина, главный врач ГКБ №16 Владимир Беляков, директор ООО «Дом печати на Баумана» Виталий Большаков, начальник бетоносмесительного участка завода железобетонных изделий АО «Казметрострой» Расуль Гильманов и водитель ООО «Рэди» Наиль Латыпов.

Благодарности мэра Казани за плодотворный труд и заслуги в профессиональной деятельности получили инженер-инспектор центра экологического надзора МУП «Водоканал» Мария Иванова и заведующая хозяйством ООО «Уют Сервис» Римма Самохина.

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Рената Валеева