Глава исполкома Казани вручил республиканские и городские награды жителям города
В исполкоме началась XXIX сессия Казанской городской думы четвертого созыва. Перед началом заседания мэр Казани Ильсур Метшин вручил награды жителям, которые внесли значительный вклад в развитие города.
- Медалью «За доблестный труд» наградили помощника врача-эпидемиолога отдела заключительной дезинфекции и санитарной обработки МБУ «Дезинфекционная станция города Казани» Раису Галяутдинову. Такую же награду получила буфетчица производства Департамента продовольствия и социального питания Казани при РКБ Вера Кудряшова.
- Почетное звание «Заслуженный работник транспорта» присвоено директору МКУ «Автоматизированная система управления дорожным движением» Ринату Калимуллину. Звание «Заслуженный строитель РТ» получил директор МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ» Раис Каримов.
- Знаками отличия «За безупречную службу Казани» за многолетний плодотворный труд на благо города наградили заместителя генерального директора физкультурно-спортивного объединения «Авиатор» Сергея Куприянова и бывшего директора детской музыкальной школы №1 им. П.И. Чайковского Якова Туркенича.
Также почетные грамоты Казани получили: заместитель генерального директора по организации кейтеринга и питания в столовых Департамента продовольствия и социального питания Казани Аида Ахмадуллина, главный врач ГКБ №16 Владимир Беляков, директор ООО «Дом печати на Баумана» Виталий Большаков, начальник бетоносмесительного участка завода железобетонных изделий АО «Казметрострой» Расуль Гильманов и водитель ООО «Рэди» Наиль Латыпов.
Благодарности мэра Казани за плодотворный труд и заслуги в профессиональной деятельности получили инженер-инспектор центра экологического надзора МУП «Водоканал» Мария Иванова и заведующая хозяйством ООО «Уют Сервис» Римма Самохина.
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