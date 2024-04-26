В Казани и других городах Татарстана пройдут завершающие весенние сельхозярмарки
В субботу, 27 апреля, в Казани, а также в Набережных Челнах, Зеленодольском и Нижнекамском районах завершатся весенние сельскохозяйственные ярмарки. На одной из площадок в Казани торговля продлится до воскресенья. Об этом сообщает Минсельхоз Татарстана.
Ярмарки стартовали 16 марта и на протяжении шести недель проходили в различных муниципальных районах и крупных городах республики. По итогам ярмарок было продано сельскохозяйственной продукции на общую сумму 392,1 млн рублей. Всего было реализовано:
- 607,4 тонны овощей, включая 329,2 тонны картофеля;
- 105,7 тонны разливного молока;
- 239,8 тонны сахара;
- 1 338,9 тыс. штук куриных яиц;
- 481,5 тонны мяса, из которых 255,7 тонн — говядина.
Для проведения ярмарок были задействованы 33 муниципальных района и 4 832 единицы транспорта.
Следующие ярмарки планируется начать в середине сентября.
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