В Казани и других городах Татарстана пройдут завершающие весенние сельхозярмарки

Фото: Максим Платонов

В субботу, 27 апреля, в Казани, а также в Набережных Челнах, Зеленодольском и Нижнекамском районах завершатся весенние сельскохозяйственные ярмарки. На одной из площадок в Казани торговля продлится до воскресенья. Об этом сообщает Минсельхоз Татарстана.

Ярмарки стартовали 16 марта и на протяжении шести недель проходили в различных муниципальных районах и крупных городах республики. По итогам ярмарок было продано сельскохозяйственной продукции на общую сумму 392,1 млн рублей. Всего было реализовано:

607,4 тонны овощей, включая 329,2 тонны картофеля;

105,7 тонны разливного молока;

239,8 тонны сахара;

1 338,9 тыс. штук куриных яиц;

481,5 тонны мяса, из которых 255,7 тонн — говядина.

Для проведения ярмарок были задействованы 33 муниципальных района и 4 832 единицы транспорта.

Следующие ярмарки планируется начать в середине сентября.

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Рената Валеева