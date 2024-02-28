Школьники Казани смогут посещать кружки по основам управления беспилотниками

С нового учебного года в пяти образовательных учреждениях Казани (лицеях №35 и 83, гимназиях №179 и 6 и лицее — инженерном центре) откроются кружки по основам управления беспилотными авиационными системами (БАС). Программа обучения школьников в разработке. Занятия также смогут посещать дети из близлежащих образовательных учреждений, сообщило изданию «Реальное время» Управление образования Казани.

Размер гранта для каждой образовательной организации составил 12 млн рублей. На них произведут оснащение кабинетов.

Ранее сообщалось, что Минобороны и Минпросвещения одобрили изучение основ применения беспилотников в школах. Тема беспилотников включена в программу начальной военной подготовки для учеников 10—11-х классов.

В текущем году в Иннополисе планируют протестировать аэродоставку дронами, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России. Программа станет первой с эк­спе­римен­таль­ным пра­вым ре­жимом (ЭПР) по городской аэромобильности.

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Аделия Сафина, Нафиса Миннехузина