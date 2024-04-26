В России могут запретить продажу алкоголя после 19.00

С инициативой запретить продажу алкоголя в России после 19:00 выступил общественный деятель Владимир Михайлов. По его мнению, это поможет снизить потребление спиртного среди россиян.

Как утверждает Михайлов, из-за возможности покупать алкоголь вечером люди слишком много пьют, а потом приходят с похмелья на работу. Инициатива направлена на сохранение здоровья граждан и повышение их производительности.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить продажу алкогольной продукции во время майских праздников, с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая.

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Рената Валеева