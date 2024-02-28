Павел Дуров объявил о запуске системы монетизации каналов в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске системы монетизации каналов в сервисе. С ее помощью владельцы каналов смогут получать доход от показа рекламных объявлений в своих публикациях. Платформа будет открыта в марте для рекламодателей из более чем сотни стран.

По словам Павла Дурова, ежемесячно telegram-каналы привлекают 1 триллион просмотров. Только 10% из них монетизировано с помощью Telegram Ads — «инструмента продвижения с акцентом на конфиденциальность пользователей».

Заработок будет начисляться в Toncoin и переводиться на кошельки с TON-блокчейна. По словам Дурова, «это обеспечит безопасность и скорость транзакций». Авторы каналов смогут либо вывести Toncoin, либо снова вложить их в продвижение своих площадок.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Артем Гафаров