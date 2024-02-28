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Бизнес

Павел Дуров объявил о запуске системы монетизации каналов в Telegram

15:37, 28.02.2024

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске системы монетизации каналов в сервисе. С ее помощью владельцы каналов смогут получать доход от показа рекламных объявлений в своих публикациях. Платформа будет открыта в марте для рекламодателей из более чем сотни стран.

По словам Павла Дурова, ежемесячно telegram-каналы привлекают 1 триллион просмотров. Только 10% из них монетизировано с помощью Telegram Ads — «инструмента продвижения с акцентом на конфиденциальность пользователей».

Заработок будет начисляться в Toncoin и переводиться на кошельки с TON-блокчейна. По словам Дурова, «это обеспечит безопасность и скорость транзакций». Авторы каналов смогут либо вывести Toncoin, либо снова вложить их в продвижение своих площадок.

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Артем Гафаров
Бизнес
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