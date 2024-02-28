В Татарстане создадут единого оператора по утилизации медицинских отходов

Единый оператор по обезвреживанию и утилизации медотходов класса Б и В будет создан на базе регоператора «Гринта». Такую инициативу сегодня поддержал глава Татарстана Рустам Минниханов на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинг».

Технологию по обезвреживанию и утилизации медотходов высокого класса опасности представил сегодня гендиректор московской компании «Эфир» Иван Ожгихин. Она основана на принципе плазмохимической деструкции, которая была разработана с участием Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП).

В ближайшее время комиссия Роспотребнадзора РФ должна выдать лицензию, после чего «Эфир» готов будет обеспечить технологиями и оборудованием.

По оценке Ожгихина, тариф на утилизацию медотходов «будет ниже среднего на 7%», а ежегодная экономия составит 62,2 млн рублей. Ежегодно в республике образуется 19 млн тонн, а общие затраты на утилизацию составят 839,4 млн рублей.

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Луиза Игнатьева