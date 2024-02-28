Башкирия обогнала Татарстан в рейтинге регионов с потенциалом развития «современных сел»

По итогам первого в России рейтинга регионов с потенциалом развития «современных сел» Республика Татарстан заняла шестое место. Рейтинг подготовлен экспертами консалтингового бюро Atlas.

При составлении рейтинга проанализированы 26 регионов России с активно развивающейся сельскохозяйственной отраслью. Республика Татарстан вошла в топ благодаря хорошим социально-экономической базе и инфраструктуре, а также высокому качеству и перспективам развития агропромышленного сектора.

Эксперты оценили сельские территории по 20 параметрам из 5 основных групп показателей: инвестиции в сельское хозяйство, экономическая база, инфраструктура, нормативно-правовая база и отраслевые мероприятия. Максимальное количество баллов — 185. Татарстан набрал 133,75 балла, а лидер рейтина — Краснодарский край — 158,75 балла.



Выше Татарстана в рейтинге расположились Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Воронежская область, Республика Башкортостан.

Замыкают топ-10 Ленинградская, Липецкая, Тульская и Иркутская области. Эти области не считаются лидерами в сфере сельского хозяйства, но там уже сформирована база для развития сел и продвижения сельских брендов.

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Артем Гафаров