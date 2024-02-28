Названия улиц «Новой Портовой» будут связаны с историей территории

Будущие названия улиц на территории «Новой Портовой» будут связаны с историческим контекстом Ново-Татарской и Старо-Татарской слобод, отметила накануне главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина на встрече с горожанами.

— Работа над «Новой Портовой» должна проходить с учетом истории этой территории. Чем лучше мы будем знать историю места, в котором мы живем, тем более качественными и встроенными в контекст объекты будут на ней появляться. Мы, когда начинаем работать с новой территорией, всегда призываем застройщиков изучить историю места — какие события происходили и какие люди жили, — считает Тухватуллина.

Ранее сообщалось, что в планах благоустройство набережной, ограниченной улицами Портовой, Девятаева и Меховщиков, с пирсами, павильонами, детской площадкой и пешеходным променадом. Протяженность набережной составит 1,3 км, на выполнение инженерных изысканий потребуется 23 млн рублей, следовало из тендера, размещенного ГБУ «Главстрой Татарстана».

Из них более 18 млн рублей направят на разработку проектной и рабочей документации. Остальная сумма пойдет на археологические и инженерные изыскания, а также проведение государственной экспертизы.



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Аделия Сафина