Девять малых городов Татарстана и село Свияжск поборются за грант на создание общественных пространств

Институт развития городов Республики Татарстан запустил голосование за территории, которые представят регион на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Победители получат грант на благоустройство выбранных пространств уже в 2025 году.

Отдать свой голос за одну из предложенных территорий можно на сайте Программы развития общественных пространств Татарстана с 28 февраля по 12 марта включительно. Итоги голосования будут объявлены 13 марта в официальном telegram-канале Института развития городов Татарстана.

В случае победы в конкурсе будут созданы привлекательные городские пространства, повысится качество жизни, а города станут более экологичными и безопасными. Благодаря конкурсу в 2023 году были благоустроены культурно-рекреационный кластер «Белые горы» в Лаишево и улица Карла Маркса в Нурлате. Ранее стало известно, что в 2024 году в Татарстане благоустроят 64 участка, на это выделено 2,5 млрд рублей.

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Разиль Самигуллин