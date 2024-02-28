Казань выбилась в лидеры по средней зарплате, однако половина жителей получает менее 42 тысяч рублей

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что уровень средней зарплаты на крупных и средних предприятиях города составляет 74 тысячи рублей. Эти показатели являются одними из лидирующих в стране. Однако параллельно с этим 50% жителей города получает зарплату в размере менее 42 тысяч, в то время как средняя фиксируется на отметке в 63,8 тысячи, а самая распространенная — на уровне 50 тысяч. С данными статистики сайта «ГородРабота.ру» ознакомилась редакция «Реальноего времени».

Несмотря на высокий потолок средней зарплаты и на заработную плату крупных предприятий, номинальная зарплата жителей Казани составила 42 тысячи рублей. В статистике приведена и модальная (самая распространенная) заработная плата казанцев за январь 2024 года, она составила 50 тысяч рублей.

Таким образом, сравнивая статистику и слова мэра города, можно посчитать, что Казань действительно занимает лидирующие позиции по зарплате рабочих на крупных предприятиях.

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Разиль Самигуллин