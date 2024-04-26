Более тысячи семей в Татарстане воспользовались маткапиталом для оплаты детского сада

В Татарстане более тысячи семей направили материнский капитал на оплату детского сада. Это стало возможным благодаря тому, что средства материнского капитала можно использовать для обучения по дошкольным программам сразу после рождения ребенка, на которого получен государственный сертификат.



Управляющий Отделением Социального фонда России (СФР) по Татарстану Эдуард Вафин пояснил, что родители могут направить средства на оплату содержания и обучения не только младшего, но и старшего ребенка, если он ходит в детский сад.

Оплатить можно услуги как государственного, так и частного детского сада, даже если он зарегистрирован на индивидуального предпринимателя. Главное, чтобы детский сад находился на территории России и имел лицензию на оказание образовательных услуг. Наличие лицензии можно проверить на официальном сайте Рособрнадзора в реестре лицензий.

Важно отметить, что договор с детским садом по содержанию ребенка должен быть заключен лицом, владеющим сертификатом. Для удобства татарстанцев между региональным Отделением СФР и Министерством образования заключено Соглашение об информационном взаимодействии, поэтому все необходимые сведения фонд запрашивает самостоятельно. Родителям достаточно подать в СФР заявление о распоряжении материнским капиталом через личный кабинет на сайте СФР, на сайте госуслуг и лично в клиентской службе СФР или в МФЦ.

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Рената Валеева