Росавиация попросила авиакомпании убрать из бизнес-класса металлические ножи и вилки

Росавиация предупредила авиакомпании о возрастании угроз террористического характера на объектах воздушного транспорта и потребовала принять дополнительные меры, направленные на предотвращение актов незаконного вмешательства.

В частности, авиакомпаниям поручено проверить наличие внутренних документов, регламентирующих действия экипажей при угрозе захвата самолета. В этих инструкциях необходимо установить запрет доступа посторонних лиц в кабину. Также перевозчики должны провести дополнительные инструктажи с экипажами воздушных судов.

Кроме того, Росавиация предписала авиакомпаниям временно исключить из обихода в бизнес-классе металлические колюще-режущие предметы, включая ножи и вилки.

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Рената Валеева