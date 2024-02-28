Компания задолжала своим сотрудникам более 120 млн рублей зарплаты

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан расследовали уголовное дело, возбужденное по факту невыплаты заработной платы 1 494 сотрудникам компании. По данным источников, обвиняемой организацией оказалась челнинская компания «Кит строй».

Следственные органы выяснили, что с декабря 2022 года по май 2023 года сотрудникам компании не выплачивалась заработная плата и иные выплаты. Перед ними образовалась задолженность в размере более 120 млн рублей. В результате задолженность была погашена в полном объеме. В отношении компании «Кит строй» применена процедура банкротства.

Ранее стало известно, что, согласно данным страховой компании «Ренессанс Жизнь» и исследовательского центра «Зарплаты.ру», треть жителей Казани рассчитывают получать через год заработную плату в размере от 100 000 до 200 000 рублей, а еще 18% хотели бы зарабатывать более 200 000 рублей.



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Разиль Самигуллин