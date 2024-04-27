В Государственном совете Татарстана прошли мероприятия, посвященные Дню российского парламентаризма.

В Государственном совете 26 апреля прошел семинар для депутатов парламента и их помощников на тему «Россия на геополитической карте мира». Семинар провел профессор Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова Олег Агапов.

В этот же день в Санкт-Петербурге состоялось заседание Совета законодателей России. Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин принял участие в работе Совета законодателей и его президиума. По традиции накануне Дня российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля, с федеральными и региональными парламентариями встретится президент Российской Федерации Владимир Путин.

Вчера в Татарстане отметили День родного языка и 138-летие со дня рождения Габдуллы Тукая. Праздничные мероприятия открыл раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, возложив цветы к памятнику великому татарскому поэту.

Напомним, в День родного языка и день рождения классика татарской литературы Габдуллы Тукая, раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями творческой и интеллектуальной общественности республики.

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Разиль Самигуллин