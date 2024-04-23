Рустам Минниханов: «Слушать сказки не надо, надо предметно разбираться»

Рустам Минниханов призвал детально разбираться с тенденцией снижения сборов по налогу на прибыль

Налоговые поступления по налогу на прибыль за первый квартал этого года сократились на 5 млрд, что вызвало обеспокоенность главы республики. «Здесь тенденция не очень благоприятная и перспектива тоже. Потеряли 5 млрд рублей, и это связано не только с работой крупных налогоплательщиков», — заявил Рустам Минниханов, открывая совещание финансовых, казначейских и налоговых органов РТ. По его мнению, нельзя повсеместно «прикрываться» санкциями, ценовой политикой. «Слушать сказки [по налогу на прибыль] не надо, нужно предметно разбираться», — поручил он отраслевым министерствам, Минфину РТ, УФНС по РТ.

У «крупняков» упала стоимость полиэтилена, аммиака

При этом раис республики признал, что отрицательная ценовая конъюнктура сыграла против отдельных крупных предприятий. «Повод есть рассказывать, но каждый случай надо рассматривать отдельно. Я понимаю, что у «крупняков» упала стоимость полиэтилена, аммиака, это объяснимые вещи, а есть те, кто увеличивает свои издержки, дебиторку. Давайте внимательно смотреть», — возмутился он. Одновременно с эти выросла задолженность в бюджет до 12 млрд рублей.

В первом квартале этого года в консолидированный бюджет РТ было собрано 43 млрд рублей по налогу на прибыль. Это 38% от годового планового задания. «Но немало республиканских компаний представили налоговые декларации к уменьшению исчисленного налога к уплате в бюджет, как в 2023 году, так и по уточненным обязательствам за предыдущие годы», — сообщил глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин. По его данным, всего сборы понизились на 8,9 млрд рублей, с учетом 2023 года.

Глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин в целом доволен итогами, несмотря на проблемы с налогом на прибыль. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В начале года в российской экономике наблюдалось замедление темпов роста по сравнению с прошлым годом. Тем не менее первый квартал по доходам более благоприятный, исходя из остатков прошлого года. Всего в консолидированный бюджет было мобилизовано 364,1 млрд рублей, или с приростом на 34%. Рост платежей обеспечен поступлениями от нефтедобычи, чему способствовали высокие цены на нефть в январе — марте, доходами от банковской деятельности на фоне высокой ключевой ставки ЦБ и IT-индустрией. Снижение поступлений произошло в энергетике, обрабатывающих отраслях, торговле, строительстве.

Итоги марта не обрадовали

Зато на 52% выросли сборы по НДФЛ, что связано с ростом заработной платы. «Но нас это не успокаивает, нас волнует вопрос налога на прибыль», — резюмировал Рустам Минниханов.

Вместе с тем карательные меры не должны доминировать. По словам Минниханова, предприятиям необходимо помогать в расширении рынков сбыта. «Мы не только обязаны требовать, но и должны помогать продвигать продукцию на рынке в регионах и других странах. Есть вопросы логистики, но самое главное — обеспечить жесткую бюджетную дисциплину», — заключил он.

Татарстан остается лидером по сбору налогов в ПФО, что видно на карте. Луиза Игнатьева / realnoevremya.ru

Впервые обеспокоенность по поводу снижения поступлений по налогу на прибыль руководство Минфина выразило в конце февраля этого года. На специальной пресс-конференции замминистра Алла Анфимова сообщила, что сборы по НДФЛ превышают поступления по налогу на прибыль, чего прежде никогда не случалось. Январский мониторинг показал: нефтегазохимические доходы заметно просели. При среднемесячном уровне поступлений по всем видам налогов в 5,4—5,8% (минимально необходимый для выполнения годового плана сбора) доходы от нефтехимических предприятий опустились на уровень 3,1%. Тогда руководство Минфина РТ воздержалось от скоропалительных выводов, заявив, что «нужно подождать до марта».