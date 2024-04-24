«Болезням зрения подвержены все, просто у офисных работников факторов риска больше»

Офтальмолог — о том, что страшного в синем цвете, спасают ли очки без диоптрий от компьютерной опасности и как сохранить зрение, если вы работаете в офисе

Фото: Динар Фатыхов

Каждый третий взрослый россиянин близорук. Как минимум у каждого четвертого есть синдром сухого глаза. Треть выпускников школы носят очки, а среди первоклашек близорукостью страдает каждый десятый. Неуемная работа за компьютером и постоянное залипание в гаджетах может привести не только к вышеперечисленным проблемам, но и спровоцировать развитие макулодистрофии и глаукомы (неизлечимых офтальмологических болезней, которые со временем приводят к полной слепоте). Врач-офтальмолог высшей квалификационной категории Ольга Иванова, которая работает в Республиканской клинической офтальмологической больнице Минздрава Татарстана, рассказывает «Реальному времени» об опасностях чрезмерного просиживания за компьютером, о том, чем чреват отдых за гаджетами, и о том, как снизить риски. Спойлер: ежегодная диспансеризация поможет избежать грозных последствий.

«Чаще всего с компьютерным зрительным синдромом к нам обращаются офисные работники»



— Что такое компьютерный зрительный синдром, в чем он заключается и почему развивается?

— Это реакция организма человека на длительную работу за компьютером и на бесконтрольное использование любого гаджета. Он проявляется тремя группами жалоб. Первая группа связана со снижением зрения: пациенты жалуются на нечеткость изображения, на двоение картинки в глазах, на то, что им трудно сфокусироваться на каком-либо предмете, сложно переводить взгляд с далеко расположенных на близко расположенные объекты, и наоборот.

Вторая группа жалоб связана с дискомфортными состояниями глаза. Пациент жалуется на то, что в глаза будто бы попал песок или другое инородное тело. Могут покраснеть глаза, развиться повышенное слезотечение или светобоязнь.

Третья группа жалоб — ухудшение общего состояния вследствие того, что человек длительное время сидит без движения. Такие пациенты обычно жалуются не только на дискомфорт в глазах, но и на головные боли, и на головокружение, и на боли в шее, в спине.

Компьютерный зрительный синдром в международную классификацию болезней не включен. Но с его симптомокомплексом нам приходится очень часто сталкиваться в своей практике. Чаще всего с ним к нам обращаются именно офисные работники.

— К чему может привести компьютерный зрительный синдром? Чем-то серьезным это грозит? Ведь кажется, что если поспать, «проморгаться», то все проходит.

— Допустим, человек выспался, и все действительно прошло. Но потом он опять надолго сел за компьютер. Между тем незаметно состояние ухудшается, жалобы нарастают, но он не обращается к офтальмологу. Постепенно развивается синдром сухого глаза (частота его встречаемости в амбулаторной практике в России составляет от 25 до 60%). Выражается он в том, что глаза краснеют, в них «песок», человек чисто физически не может долго работать за монитором — у него глаза режет, возникает даже боль. И если вовремя не назначить лечение, то со временем может развиться осложнение: например, кератит — воспаление роговицы. Это уже более сложное заболевание, которое сопровождается снижением зрения. Он лечится долго, упорно. Так что лучше до этого не доводить.

Компьютерный зрительный синдром в международную классификацию болезней не включен. Но с его симптомокомплексом нам приходится очень часто сталкиваться в своей практике. Чаще всего с ним к нам обращаются именно офисные работники.



«Близорукостью страдает каждый третий россиянин»

— Есть популярная точка зрения: если сильно нагружать глаза и долго смотреть в монитор, разовьется близорукость. Это правда?

— Отчасти. Действительно, когда мы долго работаем за компьютером, глаз устает. Почему это происходит? Читая книжный текст, мы видим буквы в виде непрерывных линий, четкого изображения. Глаз воспринимает стабильную картинку. А на экране монитора символ представляется в виде множества светящихся точек, картинка видна в более расплывчатом виде. Глазу тяжело на нем сфокусироваться и построить из этих точек изображение. Нужно усилие мышц, расположенных внутри глаза. Они начинают совершать множество микродвижений, которых мы не замечаем, и глаз начинает уставать. Постоянные, регулярные, бесконечные эти микродвижения сопровождаются привычным избыточным напряжением аккомодации, и это состояние легко может переходить в близорукость (миопию).

— Число близоруких людей растет?

— По данным статистики, в 2022 году по Татарстану было впервые выявлено 15 223 случаев миопии. В 2023-м эта цифра выросла: 17 633 татарстанца получили диагноз «миопия». То есть мы наблюдаем год к году рост на 15,8%, и это только в государственных медицинских учреждениях. Чаще всего заболевают дети, подростки и молодежь. А всего, по прикидкам главного внештатного офтальмолога Минздрава России Владимира Нероева, страдает близорукостью каждый третий взрослый россиянин.

— Молодые родители часто дают ребенку планшет или телефон, чтобы его отвлечь и зафиксировать на одном месте. Это может навредить его зрительной системе?

— Действительно, к сожалению, многие родители отвлекают малышей планшетами и телефонами. Это может напрямую привести к близорукости — кстати, она диагностируется чаще всего у детей в возрасте 7—9 и 12—14 лет. На момент поступления в школу в наше время этот недуг есть у 10% детей, а к выпуску их количество подрастает до 30%. Причем речь идет лишь о зарегистрированных случаях — а сколько еще не обращаются с проблемой к врачу!

Это происходит, потому что хрусталик человеческого глаза не приспособлен к тому, чтобы постоянно видеть на близком расстоянии. А теперь вспомните, как ребенок держит телефон: он в него практически утыкается. Длительное такое развлечение становится нагрузкой на детский глаз. Цилиарная мышца, управляющая хрусталиком, испытывает сильно напряжение. Результат — ПИНА (привычное избыточное напряжение аккомодации), а это первый шаг к миопии. Так мы и приходим к тому, что близорукий у нас каждый десятый первоклассник и каждый третий выпускник. И эта статистика нарастает.

На момент поступления в школу в наше время этот недуг есть у 10% детей, а к выпуску их количество подрастает до 30%. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Есть еще одна опасность: зрительная система у ребенка устроена таким образом, что все среды прозрачны и очень легко пропускают синий свет. А ведь именно он излучается современными мониторами и экранами. Есть научные данные о том, что он негативно влияет на фоторецепторы сетчатки (это особенным образом организованные высокофункциональные клетки, которые воспринимают цвет, свет — благодаря им мы видим) — те самые палочки и колбочки. По данным исследований, синий свет способствует их повреждению, разрушению. Запускаются окислительные механизмы, накапливается вещество — липофусцин, которое впоследствии приводит к развитию макулярной дегенерации сетчатки — так называемой макулодистрофии.

«Осложнения прогрессирующей близорукости проще предотвратить, чем вылечить»

— Но она ведь развивается преимущественно у пожилых людей, мы привыкли считать, что это болезнь бабушек и дедушек?

— Раньше действительно было так, и среднестатистическому пациенту с макулодистрофией было лет 80—90. А сейчас этот возрастной порог сдвинулся в сторону молодежи. Им страдает много лиц среднего возраста. При этом макулодистрофия необратима, это одна из главных глазных патологий, приводящих к инвалидизации — к очень низкому зрению, вплоть до полной слепоты.

— Какие еще заболевания могут стать следствием бесконтрольного зависания в гаджетах или в мониторе? Мы уже упомянули макулодистрофию, синдром сухого глаза, близорукость.

— Здесь предлагаю продолжить разговор про близорукость. Нам кажется, что она безобидная: не видит человек далеко — ну и ладно, ведь зрение вблизи у него сохранено. Наденет очки и будет жить как жил. Но по мере того, как нарастает «минус» и прогрессирует близорукость (чаще всего это относится к пациентам детского возраста и к молодежи, которая проводит много времени за компьютером), глаз перерастягивается. Оболочки глаза получают недостаточное количество питания, в них нарушается кровоснабжение. И на периферии сетчатки начинаются различные дистрофии (нарушения обмена, недостаток кровоснабжения). Микроразрывы, образование тяжей, истончения. Все они могут приводить к отслойкам сетчатки. Это грозное осложнение прогрессирующей близорукости, которое становится причиной резкого снижения зрения, проще предотвратить, чем вылечить.

— А какое лечение?

— Отслойка сетчатки требует хирургического лечения, это объемная сложная операция. А вот если пациент с прогрессирующей близорукостью к нам обращается вовремя, мы находим на периферии дегенеративные процессы сетчатки — и направляем его на консультацию и лечение лазерного хирурга. Он с помощью лазера отграничивает опасные участки сетчатки от здоровых, чтобы в последующем предотвратить риск отслойки.

Раньше среднестатистическому пациенту с макулодистрофией было лет 80—90. А сейчас этот возрастной порог сдвинулся в сторону молодежи. При этом макулодистрофия необратима.



«Фактор перенапряжения зрения может стать спусковым крючком развития глаукомы»

— Какие случаи из вашей практики вы можете привести?

— Нередко бывает, что пациенты обращаются к нам с одной проблемой, связанной с постоянной работой за компьютером, а в результате диагноз оказывается очень грозным. Например, как-то раз к нам обратилась женщина средних лет, преподавательница. Она жаловалась на дискомфорт, покраснение глаз, на ощущение песка в глазах — те самые симптомы «сухого глаза» и синдрома компьютерного зрения. Но на диагностическом обследовании выяснилось, что на обоих глазах у нее глаукома — на правом уже в развитой стадии, а на левом — начальная. Зрение на правом глазу было уже почти утрачено. Но благодаря тому, что пациентка все-таки обратилась к нам с жалобой, а не стала надеяться, что все пройдет само, удалось надолго затормозить развитие глаукомы на левом глазу.

Глаукома коварна тем, что долгое время себя не проявляет, и мы очень часто видим пациентов, которые приходят уже в запущенной стадии. В этих случаях зрение быстро уходит, вся мировая офтальмология пока бессильна перед этим заболеванием. Единственный способ с ним бороться — как можно раньше его диагностировать.

— Но ведь мы привыкли думать, что основной фактор развития глаукомы — наследственный. При чем тогда тут синдром компьютерного зрения?

— Действительно, это наследственное заболевание. Но бывает такое строение глаза, когда при работе за монитором в темном помещении происходит изменение структуры: зрачок расширяется, хрусталик меняет форму и немного подается вперед — происходит блок отводящих путей к корням радужки. Жидкость начинает застаиваться в глазу, повышается внутриглазное давление — и это может привести к приступу глаукомы. То есть фактор перенапряжения зрения, о котором я говорила, может стать спусковым крючком развития глаукомы.

Глаукома коварна тем, что долгое время себя не проявляет, и часто пациенты приходят уже в запущенной стадии. В этих случаях зрение быстро уходит, вся мировая офтальмология пока бессильна перед этим заболеванием. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Эволюционно наш глаз просто не предназначен для того, чтобы рассматривать символы на экране»

— Лет тридцать назад офтальмологи не наблюдали такого резкого роста миопии среди детского населения — вспомните, наших одноклассников в очках дразнили, потому что они выделялись — их были единицы, а не полкласса, как сейчас. Еще не было никакого синдрома компьютерного зрения, и синдром сухого глаза тоже не так повально «косил» работающее население. Так в чем же разница? Ведь дети точно так же, день и ночь, сидели за книгами и учебниками. Взрослые читали, писали, чертили, занимались тонкой работой, требующей сильного напряжения зрения. Что изменилось?

— Разница колоссальная. Эволюционно наш глаз просто не предназначен для того, чтобы рассматривать символы на экране. Как я уже сказала, изображение на мониторе состоит из множества постоянно мерцающих точек, и чтобы увидеть в них изображение, глаз постоянно напрягается, незаметно для нас самих. Кроме того, человеческий глаз эволюционно и физиологически «разработан» так, чтобы рассматривать предметы в рассеянном свете. Компьютерная картинка другая: тут свет мало того, что направленный, так он еще и синий (в современных мониторах). Как на глаза влияет его переизбыток — я уже описывала.

— А есть в этом смысле разница между типами мониторов? Продавцы техники в компьютерном магазине говорят, что современный дисплей гораздо физиологичнее и дает более приемлемую с биологической точки зрения картинку, чем те «доисторические» мониторы, которые громоздились на наших рабочих столах лет 25 назад. Это правда?

— Множество современных мониторов излучают переизбыток синего цвета — за счет этого изображение стабилизируется, мы видим статичную, яркую и красивую картинку. А вот старинные компьютеры давали поток более гармоничного света, в котором не выделялся синий спектр. Зато сама картинка была более нестабильная и нечеткая — монитор мерцал. Так что по факту мы видим улучшение четкости изображения и его стабильности, но происходит она за счет меньшей физиологичности светового потока. И нашему глазу от этого ненамного легче.

Мы видим улучшение четкости изображения и его стабильности, но происходит она за счет меньшей физиологичности светового потока. Нашему глазу от этого ненамного легче. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Правда ли, что офтальмологи не рекомендуют перед сном, в темноте, читать что-то с монитора телефона или смотреть на планшете?

— Да, это так. Во-первых, наблюдение за ярким экраном в темном помещении сильно утомляет глаза. Человек постоянно фокусируется на объектах разной освещенности, и глаза просто не успевают перестраивать фокус с такой скоростью. Результат — переутомление, покраснение глаз, головная боль и снижение остроты зрения.

А еще в дело снова вступает наш «любимый» синий цвет. У него есть еще одна неприятная особенность: он нарушает выработку мелатонина. Этот гормон отвечает за циркадные ритмы — за то, чтобы мы с вами лучше ночью засыпали и утром, бодрые и отдохнувшие, просыпались. И если вы любите перед сном посидеть за монитором ноутбука или «позалипать» в гаджетах, то имейте в виду: это может привести к нарушению сна, к бессоннице.

— То есть нарушение сна будет связано, возможно, вовсе не с тем, что я читала Стивена Кинга, а с чисто физиологическими причинами?

— Именно так. Может нарушиться секреция мелатонина. Поэтому не рекомендуется за два, а лучше за три часа до сна проводить время за гаджетом или монитором.

— Продаются специальные очки без диоптрий, для работы за компьютером. Это маркетинг? Или они действительно работают? И если работают, то как?

— Действительно, такие очки существуют. Их бывает два вида. Первый вид таких очков имеет желтые или красные линзы, благодаря которым синий цвет не проникает в глаз. Таким образом, мы отсекаем его пагубное влияние на палочки и колбочки и на выработку мелатонина. И второй тип очков для работы за компьютером — с прозрачными обычными линзами, на которые нанесено специальное (не видное глазу) фильтрующее покрытие, которое тоже удерживает синий спектр. Плюс, учитывая еще и то, что синий цвет обладает высокой частотой колебаний, эти очки немного стабилизируют изображение на дисплее, снижая мерцание. Так что это не маркетинг, на наш взгляд.

«Любые жалобы, с которыми человек раньше не встречался, — повод для обращения к офтальмологу»

— Итак, многочисленные опасности длительной работы за компьютером мы с вами разобрали. А что делать, чтобы если не исключить, то хотя бы уменьшить перечисленные риски?

— Сотруднику офиса прежде всего нужно правильно организовать свое рабочее место. Рассеянный свет должен равномерно падать на рабочее место и освещать все его уголки. Так что точечная лампа не подойдет — нужен регулярный и постоянный доступ дневного света. Монитор должен быть расположен на отдалении примерно 65—75 см от работающего человека и на 15—20 см ниже уровня глаз. Диагональ экрана нужно выбирать как можно больше — минимум 50 см. На некоторых современных дисплеях можно устанавливать отсечение синего света — настроить специальные фильтры. Можно настроить уровень яркости и четкости, сделать минимальное расстояние между пикселями, чтобы снизить то самое «размывание», к которому физиологически не приспособлен наш глаз. И еще нужно установить максимальную частоту мелькания экрана — это тоже стабилизирует картинку.

Очень важна двигательная активность. Если человек долго сидит, у него будет застой крови — в шее, в спине, в мышцах рук и ног. Поэтому желательно при возможности походить, размяться, покрутить головой, чтобы подвигать шеей. Сакраментальный совет ходить на свежем воздухе тоже остается в силе: после работы пройдитесь, не спешите садиться в автобус — пройдите пешком несколько остановок. Это будет полезно не только вашим усталым, затекшим мышцам спины и шеи, но и напрямую повлияет на здоровье глаз: ведь кровоснабжение сетчатки прогулка на свежем воздухе тоже улучшит.

В течение рабочего дня в офисе рекомендуем каждые тридцать минут делать хотя бы небольшие перерывчики, на несколько минут. Причем эти несколько минут нужно проводить не в телефоне. Сделайте зрительную гимнастику: поднимите глаза вверх, вниз, вправо, влево, по диагонали. Интенсивно поморгайте. Чистыми руками можете помассировать веки. Все это поможет улучшить кровоснабжение сетчатки. Если есть возможность, подойдите к окну или выйдите на балкон, посмотрите вдаль — перефокусируйте взгляд, дайте ему отдохнуть. Переключение на далеко расположенные предметы очень хорошо расслабляет глазные мышцы. А если это зелень — деревья, кустарники, парк — это было бы совсем идеально.

Если в помещении работает кондиционер, не нужно, чтобы поток воздуха от него был направлен в сторону лица, чтобы не усилить синдром сухого глаза. Кстати, очень важно пить достаточно воды — сохранение нормального водного баланса может уберечь от синдрома сухого глаза.

— А, кстати, зимой, когда работают батареи, это тоже может усилить синдром сухого глаза? Может быть, превентивно себе завести какие-нибудь капли и периодически закапывать в такие периоды?

— Можно завести капли, но только после консультации с офтальмологом. Потому что купить без рекомендации врача можно все что угодно, в том числе и то, что вам категорически не подойдет. Поэтому лучше все-таки проконсультироваться с доктором и только после этого покупать капли. Или, скажем, витамины и БАДы для глаз. Врач на месте решает, нужно пациенту назначать препараты, и если да, то какие.

Любые жалобы, которые у человека появились и с которыми он раньше не встречался, являются поводом для обращения к офтальмологу. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Как распознать опасную ситуацию, при каких симптомах нужно обратиться к специалисту?

— Любые жалобы, которые у человека появились и с которыми он раньше не встречался, являются поводом для обращения к офтальмологу. Это могут быть плавающие мушки перед глазами, радужные круги, вспышки в глазах (они, кстати, могут быть признаком разрывов на сетчатке). Обратитесь к врачу, если фиксируете снижение зрения (как вдаль у молодых пациентов, так и вблизи — из-за возрастной дальнозоркости). Могут сужаться поля зрения, и это тоже серьезный повод обратиться к офтальмологу. Нередки искажения зрения: когда вдруг человек просыпается и видит, что у дома напротив вдруг искривились стены. Это может оказаться первым симптомом макулодистрофии сетчатки. Нужно обратиться к врачу.

«Болезням зрения подвержены все, просто у офисных работников факторов риска больше»

— Синдром компьютерного зрения вообще обратимый? И чем мне поможет врач, если я приду к нему с синдромом сухого глаза? Его можно вылечить, обратить вспять?

— Прежде всего, до этого не нужно доводить — а для этого желательно соблюдать наши рекомендации и следовать советам иных врачей (например, вертеброневрологов и терапевтов). Но если он уже развился, чисто теоретически его можно снять — однако для этого придется полностью исключить раздражающие факторы.

— А если реально смотреть на вещи? Не может же современный человек, офисный работник исключить из своей жизни гаджеты и компьютеры.

— Если реально смотреть на вещи, то обязательно нужна консультация врача. Есть медицинские способы минимизировать проявления синдрома сухого глаза и компьютерного зрения. Но в любом случае визиты к офтальмологу должны войти в ваше регулярное расписание, потому что здоровье глаз — это очень серьезно.

— Если нас ничего не беспокоит, с какой периодичностью есть смысл приходить на профилактический осмотр, на диспансеризацию?

— Если вам уже исполнилось 35 лет, то на диспансеризацию по офтальмологическому профилю нужно приходить минимум раз в год. Даже если вас ничего не беспокоит. Потому что, как я уже рассказывала, многие грозные заболевания выявляются внезапно и в обычной жизни никак не дают о себе знать. Я уже приводила пример: человек приходит с жалобой на покраснение глаз, а мы выявляем глаукому. Кстати, о глаукоме: особо трепетно надо к себе относиться тем пациентам, у которых среди ближайших кровных родственников есть случаи такого заболевания.

Поэтому ежегодный осмотр, диспансеризация — главный способ сохранить здоровье глаз. Потому что, как известно, легче предупредить болезнь, чем ее вылечить. Причем это относится не только к офисным сотрудникам но и к людям, которые, например, занимаются физическим трудом. Это касается всех! Болезням зрения подвержены все, просто у офисных работников факторов риска больше.

— А что происходит на приеме в рамках диспансеризации? Насколько это глубокое обследование? На нем вообще что-то можно выявить или заподозрить?

— На осмотре вам измерят остроту зрения, обязательно проверят внутриглазное давление и осмотрят глазное дно (сетчатку). На профилактическом или диспансерном осмотре, увидев что-то подозрительное, доктор назначит более углубленное обследование, глубокую диагностику, чтобы вынести окончательный вердикт.