Казанский «Водоканал» отметил, что тарифы для жителей города должны быть выше в 4,5 раза

Директор предприятия МУП «Водоканал» и депутат Госсовета республики Андрей Егоров на сессии гордумы в Казани отметил, что «Водоканалу» ежегодно требуется более 10 млрд рублей на поддержание инженерных сетей в нормальном состоянии. Более того, он добавил, что сейчас за счет тарифных источников организация может выполнять работы только на 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Таким образом, тарифы на водоснабжение и водоотведение для жителей столицы должны быть в 4,5 раза больше, нежели сейчас. На данный момент они составляют 27 и 33 рублей за кубометр.

Глава предприятия резюмировал, что жители города не готовы платить такую цену, и попросил бюджетной поддержки у мэра столицы Ильсура Метшина и у раиса Татарстана Рустама Минниханова. Ранее стало известно, что казанский «Водоканал» ежемесячно тратит на охрану своих объектов почти 9 млн рублей.

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Разиль Самигуллин