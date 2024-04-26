В Казани водитель Audi не справился с управлением и столкнулся с двумя автомобилями

Инцидент произошел сегодня в 11.04 напротив дома 16а по улице Альберта Камалеева. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Audi, нарушая правила дорожного движения (п.п. 10.1 ПДД РФ), не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с двумя другими автомобилями.

За несколько секунд до столкновения виновник ДТП проехал перекресток улиц Камалеева и Кариева на красный сигнал светофора. Водителя Audi с множественными травмами доставили в медицинское учреждение на машине скорой помощи.

По факту происшествия вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, начато административное расследование.

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Рената Валеева