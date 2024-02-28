Возможности использования материнского капитала могут быть расширены

Фото: Максим Платонов

Депутаты Госдумы РФ предложили расширить возможности использования маткапитала. Средства можно будет направить на получение ребенком или детьми платных медицинских услуг и лекарственных препаратов по назначению врача.

Сегодня в Госдуму РФ внесена законодательная инициатива о внесении изменений в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Документ подписали вице-премьер Дмитрий Григоренко и 12 депутатов.

— На наш взгляд, такое использование средств МСК будет являться наиболее востребованной и эффективной мерой государственной поддержки семей, имеющих детей. При этом согласно законопроекту правила направления средств МСК на указанные цели, а также перечень назначенных врачом лекарственных препаратов, которые могут быть приобретены за счет средств МСК, устанавливаются Правительством Российской Федерации, — сказано в пояснительной записке законопроекта.

Средства можно будет направить на получение ребенком или детьми платных медицинских услуг и лекарственных препаратов по назначению врача.

Согласно действующим условиям программы материнского капитала, существующей с 2007 года, его средства могут быть направлены на улучшение жилищных условий, получение детьми образования, формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов или получение ежемесячных выплат семьями с низким доходом до достижения ребенком трех лет.

С 1 февраля 2023 года размер МСК на первого ребенка составляет 586,9 тыс. рублей, а размер МСК при рождении второго и последующих детей для тех, кто не получал сертификат на первенца, составляет 775,6 тыс. рублей.

В тексте законопроекта сказано, что во многих субъектах России уже разрешается направлять средства регионального материнского капитала на лечение и реабилитацию ребенка.

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Аделия Сафина