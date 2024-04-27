В КФУ могут открыть подготовку переводчиков для министерств и ведомств Татарстана

На заседании Совета по реализации законодательства о языках Татарстана при Кабинете Министров республики обсудили нехватку переводчиков в министерствах и ведомствах.

По словам главы Минобрнауки Ильсура Хадиуллина, проблема связана с нехваткой специалистов или их недостаточной квалификацией. Чтобы решить эту проблему, предлагается открыть подготовку переводчиков в Казанском федеральном университете. Для действующих специалистов предлагается организовать практические курсы повышения квалификации. Курсы будут направлены на работу с текстами нормативных правовых актов и будут проходить на базе Высшей школы государственного и муниципального управления.

В правительстве Татарстана также поставили задачу завершить перевод всех нормативных правовых актов в течение месяца и контролировать качество переводов. Ранее стали известны результаты одного из наиболее авторитетных международных академических рейтингов QS World University Rankings. Так, по направлению «Нефтегазовое дело» КФУ вновь вошел в топ-40 вузов мира, заняв 38-е место в мире и 2-е место по России.

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Разиль Самигуллин