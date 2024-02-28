Интерес татарстанцев к чтению электронных книг вырос на 30%

Аналитики Yota проанализировали обезличенные данные абонентов и пришли к выводу, что у аудитории растет интерес к сервисам электронных библиотек. Лидерами чтения стали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Казань в этом рейтинге занимает шестую строчку. А общий трафик татарстанцев на приложения сервисов электронных книг увеличился на 30% в 2023 году по сравнению с предыдущим периодом.

Самым популярным сервисом стал «Литрес», его трафик вырос на 14% по сравнению с 2023 годом. Вторую строчку занимает Bookmate. Он новичок в рейтинге, потому что раньше не входил даже в пятерку самых популярных сервисов. На третьем месте расположился книжный сервис MyBook. Кстати, по числу активных пользователей это приложение занимает вторую строчку, уступая только «Литресу».

Рост интереса к сервисам электронных книг в Татарстане подтвердили и в пресс-службе «МегаФона». По их данным, республика занимает 11-ю позицию в рейтинге, а трафик на книжные приложения вырос в прошлом году на 44%. У МегаФона первые две строчки лидеров среди сервисов аналогичны данным Yota. А вот вместо MyBook на третьем месте расположился «Патефон». А также в МегаФон сказали, что самыми активными месяцами для чтения книг и прослушивания аудиокниг были август и сентябрь.

Кроме этого, МегаФон разделил читателей по возрастным группам. Наиболее активными стали абоненты в возрасте 26–35 лет (32%). Еще много пользуются книжными приложениями татарстанцы в категории 36–45 лет (28%). А по данным Yota, чаще стали читать электронные книги более зрелая аудитория в возрасте 56+. В 2023 году на книжные сервисы они потратили на 47% больше трафика, чем годом ранее. За ними по динамике использования электронных библиотек идет молодежь в возрасте 14–20 лет.

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Екатерина Петрова