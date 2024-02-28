Школьники Татарстана примут участие в Детской программе Всемирного фестиваля молодежи

Школьники Татарстана примут участие в детской программе Всемирного фестиваля молодежи. Он пройдет с 1 по 7 марта в Сочи. На нем будет реализована специальная детская программа «Начнем будущее вместе». Это мероприятие объединит подростков в возрасте от 14 до 17 лет. В программе примут участие школьники из 78 стран, в числе которых 14 татарстанских подростков. Ранее молодежь из Татарстана отправилась на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи.

Заявки на участие подали школьники более чем из 144 стран. Среди иностранных претендентов отбор на программу прошли 500 участников. Лидерами по количеству представителей стали Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Бразилия, Сербия, Молдова, Южная Осетия, Алжир, Египет, Абхазия, Пакистан. В качестве представителей России к детской программе присоединятся 500 школьников и студентов СПО из всех регионов страны.

Детская программа построена по принципу «изучить прошлое — попробовать настоящее — осмыслить будущее». В течение недели дети будут участвовать в 18 лабораториях и мастерских, которые носят имена выдающихся исторических деятелей культуры, науки и искусства России. Вместе с известными наставниками школьники и студенты СПО исследуют российские и мировые достижения в областях культуры, искусства, творчества, гуманитарных наук, медиа, образования и других. На фестивале Республику Татарстан представляют 14 школьников из разных районов.

— В течение всего учебного года они через телемосты будут знакомиться с культурой и традициями разных стран, а в летнее время — вместе участвовать в международных лагерях «Движения первых». Первая смена подобного лагеря, напомню, состоялась в прошлом году у нас в Иннополисе. На ней собралось около 200 детей и подростков из разных регионов России и еще из 10 стран: Бразилии, Венесуэлы, ЮАР, Индонезии, Алжира, Малайзии, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Ирана. Кстати, многие ребята, которые были в лагере «Друзья» участниками и вожатыми, как раз едут в Сочи на Всероссийский фестиваль молодежи. Мы надеемся, что это даст импульс к развитию трека «Дипломатия и международные отношения» не только в республике, но и в масштабах всей страны и мира, — подчеркнул помощник раиса РТ, руководитель «Движения первых» в Татарстане Тимур Сулейманов.

Детская программа завершится 6 марта. В каждой мастерской и лаборатории участники создадут более 100 продуктов, которые позже продемонстрируют на фестивале проектов. После завершения программы 100 школьников останутся на профильную смену образовательного центра «Сириус» «Глобальные большие вызовы» для работы над научными проектами.

Участники детской программы, также смогут поприсутствовать на мероприятиях Всемирного фестиваля молодежи. Они посетят тематические лекции и мастер-классы научного городка, услышат лекции в этнодеревне, встретятся с известными деятелями искусства, спорта, науки, представителями бизнеса. Ежедневно в образовательном центре будут проходить тематические мероприятия, посвященные важным международным темам: народному единству, спортивным достижениям, семейным ценностям.

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Разиль Самигуллин