Ученица казанского лицея стала победительницей Международной олимпиады по химии

В городе Шэньчжэнь прошла церемония награждения победителей 58-й Международной Менделеевской олимпиады по химии. Среди участников была и ученица казанского лицея №131 — Александра Ромашова.



Менделеевская олимпиада — флагманский международный проект МГУ имени М.В. Ломоносова и Фонда Мельниченко. В этом году она проходила с 21 по 26 апреля на базе российско-китайского университета МГУ-ППИ. В олимпиаде принял участие 151 школьник из 26 государств мира.

Российская сборная завоевала десять медалей: пять золотых и пять серебряных. Всего было разыграно 15 золотых, 30 серебряных, 45 бронзовых наград. Золото Менделеевской олимпиады также завоевали ученики казанского лицея №131. В 2022 году победителем стал Никита Перов, а в 2023-м — Александра Ромашова.

Стоит отметить, что Великобритания, Япония и ОАЭ прислали на олимпиаду своих наблюдателей.

Ранее ученик ИТ-лицея Казанского федерального университета Ильдар Хужиахметов стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по технологии. Заключительный этап олимпиады проходил с 14 по 20 апреля в Москве.

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Рената Валеева