Рустам Минниханов обсудил с Жамшидом Ходжаевым вопросы создания технопарков в Узбекистане

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по самым разным направлениям.

Как сообщает пресс-служба раиса республики, собеседники затронули тему создания и развития технопарков на территории Узбекистана. Ранее в стране открыли технопарки «Чирчик» и «Джизак», а в ближайшем будущем на территории СЭЗ «Навои» создадут индустриальный парк. Кроме того, идет активная работа над проектом промышленного парка в Бухарской области с участием особой экономической зоны «Алабуга».

Работа над созданием и открытием технопарков велась с участием татарстанских специалистов. «Чирчик» открыли в марте 2022 года, а «Джизак» — в апреле 2023-го.

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