Лучшим вратарем февраля в КХЛ признали голкипера казанского «Ак Барса» Тимура Билялова

Фото: Динар Фатыхов

Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов стал лучшим вратарем февраля в КХЛ. Это уже его третье признание в карьере, сообщает пресс-служба хоккейной команды.

Соперники нанесли по воротам Билялова 216 бросков (30,9 в среднем за игру), из которых он отразил 95,83%, коэффициент надежности составил 1,29. Вратарь одержал шесть побед в семи матчах. В игре с «Нефтехимиком» Билялов сыграл на ноль.

Игроки московского «Динамо» Даниил Пыленков и Джордан Уил признаны лучшим защитником и нападающим месяца соответственно. Первый набрал 8 (2+6) очков с показателем полезности «+2» в десяти матчах месяца, второй — 13 (8+5) очков.

Лучшим новичком впервые в карьере признали форварда «Адмирала» Дмитрия Бучельникова. Он набрал 7 (3+4) очков в 11 матчах месяца.

В 2023 году Тимура Билялова признали лучшим вратарем января. По воротам Билялова нанесли 248 бросков, из которых он отразил 96,37%.

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