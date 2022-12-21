Итоги дня: коллегия Минобороны, новый посол США, упразднение должности президента в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 21 декабря:
- Группа депутатов Госсовета Татарстана внесла в парламент республики проект поправок в Конституцию, предусматривающий в том числе смену наименования высшего должностного лица с президента на главу. Напомним, в июне в казанском Кремле поясняли, что переименование должности произойдет к 2023 году — закон о публичной власти предполагает переходный период.
- Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с лидером партии «Единая Россия», заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым. Они обсудили вопросы двухстороннего взаимодействия и стратегического партнерства во всех сферах, включая экономику, промышленную кооперацию и др.
- Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко высказалась о второй волне мобилизации в стране. По ее словам, второй волны мобилизации не будет и эта тема не обсуждается. Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил утром 21 сентября. О ее завершении министр обороны страны Сергей Шойгу доложил 28 октября.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет в этом году оглашать послание Федеральному собранию. По его словам, оглашение обязательно произойдет, но о том, когда это будет, Кремль проинформирует дополнительно.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил обратить внимание на семьи военнослужащих, особенно на семьи погибших воинов. Глава республики указал на то, что работа в этом направлении организована во всех городах и районах региона. В муниципалитетах ведется большая работа по поддержке военнослужащих и оказанию гуманитарной помощи ДНР, ЛНР, подчеркнул он.
- Россия и Иран занялись созданием нового торгового коридора протяженностью 3 тысячи километров, который пройдет от востока Европы до Индийского океана. Как отмечают эксперты, государства вложат в реализацию данного проекта около $25 миллиардов. На северном конце пути находится Азовское море, где расположен Крым, новые территории устье реки Дон. Оттуда речные, морские и ЖД маршруты ведут к иранским портам в Каспийском море. Коридор пройдет через территорию самого Ирана и закончится в Индийском океане.
- Сенат США утвердил назначение Линн Трейси послом в России. Напомним, американский президент Джо Байден выдвинул Трейси на должность главы американского диппредставительства в сентябре.
- Госдума приняла в третьем, итоговом чтении законопроект, который предусматривает уголовную ответственность, включая пожизненное лишение свободы, за совершения диверсий. Так, Уголовный кодекс России в будущем дополнят статьями, которые предусматривают ответственность за вовлечение, содействие, призывы и склонение к совершению диверсионных мероприятий.
- Также в ГД сегодня приняли закон о запрете принудительного сбора биометрии в России и любой дискриминации в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи. Кроме того, запрещается хранение геномной информации, применение биометрии к детям без согласия их родителей. Стоит учитывать, что отказ от сдачи не может ограничить оказание гражданину госуслуг или других работ.
- Кроме того, Госдума приняла в первом чтении законопроект о проведении с 1 февраля следующего года двухлетнего эксперимента по внедрению исламского банкинга в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне. Предполагается, что участники нового правового режима вправе предоставлять денежные займы юридическим и физическим лицам без взимания вознаграждения в виде процентов.
- В России с 13 по 19 декабря в годовом выражении замедлилась инфляция — с 12,65% неделей ранее до 12,35%. Так, по данным Минэкономразвития, инфляция составила 0,02%. Стоит отметить, что за неделю в сегменте продовольственных товаров наблюдалось замедление цен — это произошло за счет снижения темпов роста цен на плодоовощную продукцию.
- Сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между ООО «Газпром СПГ технологии» и правительством Татарстана в области реализации проекта по строительству криогенных АЗС в республике. Свои подписи поставили председатель совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе и вице-премьер — министр промышленности и торговли региона Олег Коробченко.
- В преддверии новогодних каникул аналитики составили список стран и городов, куда жители Казани отправятся в ближайшие праздники. Отмечается, что многие путешественники из столицы Татарстана уже нашли массу альтернативных вариантов странам ЕС. Так, для зарубежных поездок чаще всего выбираются: Турция, Узбекистан, Вьетнам, Азербайджан и ОАЭ. Что касается внутреннего туризма, то это Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Калининград, Махачкалу, Иркутск, Грозный, Мурманск и Новосибирск. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В целях предотвращения заноса и распространения ОРВИ и гриппа осужденным, которые находятся в учреждениях Управления ФСИН России по Татарстану с 26 декабря по 10 января, временно не будут предоставлять длительные свидания. Так, по данным Управления Роспотребнадзора по республике на 15 декабря, в регионе заболеваемость гриппом и ОРВИ составила 77,7 на 10 тысяч населения.
- Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина назвал «наследие» словом этого года. Как рассказали в вузе, они ежегодно выбирают слово года. При этом там подчеркнули, что в институте намеренно искали слово позитивного звучания и общественной поддержки. По этой причине в учебном заведении не стали выбирать слова, связанные с политической и военной тематикой.
- В Татарстане продолжает замедляться годовая инфляция. Так, в ноябре текущего года она составила 11,76% после 12,79% в октябре. Это ниже, чем в Приволжском федеральном округе (ПФО, 12,02%) и в России (11,98%). Кроме того, стоит отметить, что в ноябре годовой прирост цен на продукты питания в республике составил 12,03% после 13,77% в октябре.
- Сегодня МВД и СК по Татарстану сообщили о задержании трех подозреваемых в вымогательстве несуществующего долга в 3,5 миллионов рублей. Уточняется, что злоумышленники требовали вернуть деньги у 34-летнего казанского бизнеса — директора и совладельца двух мебельных компаний. Кроме того, они угрожали расправой и убийством членов его семьи. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Казани сегодня заработали елочные базары. Теперь казанцы могут приобрести ели, сосны и пихты на 19 локациях во всех районах города, которые будут работать до 31 декабря. С полным списком можно ознакомиться здесь. Отметим, что стоимость хвойных деревьев устанавливают сами предприниматели, в этом году цены на ель начинаются от 400 рублей, на сосну — от 450, за пихту — от 2,5 тысяч.
- Руководство ПАО «Татнефть» объявило о кадровых перестановках. Так, главным энергетиком компании назначен Марат Фарукшин, который ранее работал начальником отдела управления энергетическими активами УЭ. Вместе с этим начальником управления по развитию производственной системы компании стал Марат Хамидуллин, ранее занимавший пост главного эксперта Управления инвестиций. Кроме того, директором ЧОУ ДПО «Центр подготовки кадров — Татнефть» назначен Евгений Титанов.
- Об успехах и пока не решенных проблемах образовательных учреждений говорил сегодня министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на итоговой пресс-конференции в казанском лицее-интернате №2 для одаренных детей. Он рассказал, что в планах на 2023-й и последующие годы реализовать новый тренд в образовании, нацеленный на снижение дефицита рабочих кадров и переизбытка дипломированных специалистов. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Кабмин Татарстана утвердил проект планировки и межевания территории для установления границ зон размещения объекта регионального значения «Театр Галиаскара Камала» в Казани. Уточняется, что она ограничена улицами Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и водной гладью озера Нижний Кабан.
- Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что уйдет с должности директора компании Twitter сразу, как только найдет себе замену. Однако бизнесмен не собирается полностью покидать компанию: он планирует возглавить отделы по программному обеспечению и обслуживанию серверов.
- Казанский театр юного зрителя готовят к новому этапу ремонтно-реставрационных работ. В ходе обследования здания прошлой зимой специалисты выявили ряд дефектов: трещины в стенах, участки намокания и повреждения несущих конструкций, и др. Так, состояние памятника было признано «ограниченно работоспособным». В результате исследования эксперты дали целый ряд рекомендаций, как привести его в надлежащий вид. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Фонд «Институт развития городов Татарстана» сообщил, что в республике появился менеджер развития дог-френдли-среды. Эту должность заняла проработавшая более 10 лет в зоосфере Дарья Раек.
- Первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев принял участие во Всероссийской ежегодной благотворительной акции «Елка желаний». С новогодней елки в ГТРК «Корстон» Шаймиев снял открытку, на которой свое желание написала 9-летняя Зифа Валиева. Она мечтает посетить Республиканскую новогоднюю елку в Казани. Также он исполнит мечту 13-летней Азалии Муртазиной. Девочка написала, что хочет побывать в роли кинолога.
- Продуктовая сеть «Ашан» зарегистрировала торговый знак «Родной, и все тут». Речь идет о 35-м классе международной классификации товаров. В него входят разные направления деятельности, среди них — реклама, управление торговыми центрами, дистанционная торговля. Вероятно, что компания начнет производить новый локальный бренд под собственной торговой маркой.
- Гитарист рок-группы «Танцы минус» Антон Хабибуллин умер в реанимации одной из московских больниц. Об этом сообщил основатель группы Вячеслав Петкун. Коллектив образовался в 1995 году. Первое выступление группы состоялось 10 июня 1992 года на закрытии сезона в Летней школе. За время своего существования группа выпустила десятки хитов.
Ключевые события 301-го дня специальной военной операции на Украине:
- Сегодня президент России Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны. Говоря о ходе спецоперации на Украине глава государства заявил, что противник использует военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО. Однако несмотря на это российские войска уверенно и шаг за шагом выполняют поставленные задачи.
- Также российский лидер высказался о проблемах с которыми столкнулась страна в ходе частичной мобилизации. Президент призвал модернизировать систему Военных комиссариатов, а также улучшить систему накопления и хранения вооружения, военной техники и материальных ресурсов для развертывания частей и соединений по мобилизации.
- Вместе с этим Владимир Путин призвал повсеместно использовать и развивать в Вооруженных силах страны беспилотники. По его словам, совершенствование беспилотников — актуальная задача. В частности, необходимо уделить внимание способам их применения. Глава государства подчеркнул, что у России «есть все», все возможности для наращивания потенциала, и она будет делать это, безусловно, «без всяких скидок».
- Также на заседании коллегии ведомства выступил министр обороны России Сергей Шойгу. Он рассказал, что от мобилизации были освобождены 830 тысяч человек для поддержания экономики. По его словам, всего были призваны 300 тысяч человек. Более 20 тысяч человек пошли в войска добровольцами.
- Глава военного ведомства заявил, что при комплектовании Вооруженных сил страны необходимо поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года. Предельный возраст призыва в армию он предложил повысить до 30 лет, сейчас он составляет 27 лет. Как сообщили ТАСС источники в военных кругах, в России нет планов по увеличению срока службы по призыву. Призывной возраст с 21: много это или мало — в материале «Реального времени».
- Кроме того, Сергей Шойгу сообщил, что российская ядерная триада пополнилась первым стратегическим бомбардировщиком Ту-160М, собранным в Казани. Он напомнил, что программа воспроизводства этих самолетов была развернута по решению президента России Владимира Путина. Стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет 12 декабря после модернизации.
- Вместе с этим министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что переход на аутсорсинг в 2008—2012 годах привел к уничтожению войсковых ремонтных органов, что негативно сказалось на исправности вооружения и техники. В следующем году в России сформируют три ремонтных завода. При этом действующие ремонтные подразделения будут усилены.
- На Купянском направлении в результате атаки по ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа. Кроме того, в районе населенного пункта Андреевка ударом ВКС взорвано нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом военной техники.
- На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии по местам скоплений живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Торское уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, один танк и пять пикапов. Также шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен.
- На Донецком направлении в ходе наступления российских войск были заняты новые господствующие высоты и рубежи. Также за сутки на данном направлении были уничтожены 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля.
- На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Пречистовка. Потери украинской армии составили до 50-ти солдат убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 348 самолетов, 187 вертолетов, 2 691 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7 179 танков и других боевых бронированных машин, 932 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 696 орудий артиллерии и минометов, а также 76 93 единицы специальной автомобильной техники.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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