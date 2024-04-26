День в истории 26 апреля: Чернобыльская катастрофа, рождение Габдуллы Тукая, концерт «Мин татарча сөйләшәм!»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 26 апреля 2024 года
26 апреля отмечаются Международный день памяти о чернобыльской катастрофе и День участников ликвидации последствий радиационных аварий. Пять лет назад Владимир Путин подписал указ о реорганизации Казанского завода точного машиностроения путем присоединения к нему Чапаевского механического завода в Самарской области, 18 лет назад родилась фигуристка Камила Валиева, 91 год назад в Германии было создано гестапо, 138 лет назад родился великий татарский поэт Габдулла Тукай. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Раис Татарстана Рустам Минниханов вручит государственные премии имени Габдуллы Тукая и государственные награды РТ.
- Заседание Совета по реализации законодательства о языках Татарстана при Кабмине РТ. Его проведет премьер-министр республики Алексей Песошин.
- Гала-концерт акции «Мин татарча сөйләшәм!» («Я говорю по-татарски!»).
- Премьера национального театрально-циркового спектакля «На Сенном базаре», посвященного великому татарскому поэту Габдулле Тукаю и его творчеству.
- На чемпионате России по волейболу среди мужских команд ВК «Зенит-Казань» сыграет против московского «Динамо».
Кто родился: Габдулла Тукай и Камила Валиева
- 121 — римский император и философ Марк Аврелий (скончался 17 марта 180 года).
- 1829 — выдающийся немецкий хирург, один из основоположников современной абдоминальной хирургии Теодор Бильрот (скончался 6 февраля 1894 года).
- 1886 — великий татарский поэт Габдулла Тукай (скончался 15 апреля 1913 года). В 1907 году Тукай приехал в Казань, где прожил до самой смерти. Похоронен на Татарском кладбище Ново-Татарской слободы. В честь него в столице Татарстана названы улица, площадь, где стоит памятник поэту, и станция метро.
- 1889 — американская сценаристка и писательница Анита Лус (скончалась 18 августа 1981 года). Автор книги «Джентльмены предпочитают блондинок», по которой был снят фильм с Мэрилин Монро и Джейн Расселл.
- 1963 — китайский актер, мастер ушу Джет Ли. Среди успешных фильмов с его участием: «Ромео должен умереть», «Поцелуй дракона», «Противостояние», «Бесстрашный», «Война».
- 1963 — российский политик Борис Надеждин. Выдвигался в кандидаты на выборах президента России 2024 года, но ЦИК отказал ему в регистрации.
- 1970 — супруга 45-го президента США Дональда Трампа, фотомодель Мелания Трамп.
- 2006 — российская фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева. Спортсменка выиграла золото в командном зачете на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Позже появилась информация, что фигуристка 25 декабря 2021 года, когда проходила произвольная программа чемпионата России, сдала положительную допинг-пробу. В январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву на 4 года, ее лишили олимпийской медали и титула чемпионки Европы.
Кто скончался: создатель айкидо и Элина Быстрицкая
- 1856 — русский философ и публицист Петр Чаадаев (родился 7 июня 1794 года). Его главное произведение — «Философические письма», в которых автор критически оценивает Россию. В результате по резолюции царя Чаадаева объявили умалишенным и с 1830 по 1837 год ему было даже запрещено выходить из дома.
- 1938 — немецкий философ Эдмунд Гуссерль (родился 8 апреля 1859 года). Основатель феноменологии — одного из основных направлений в философии начала XX века, определявшей свою задачу как беспредпосылочное описание опыта познающего сознания и выделение в нем сущностных черт.
- 1976 — маршал Советского Союза Андрей Гречко (родился 17 октября 1903 года).
- 1969 — создатель боевого искусства айкидо Морихэй Уэсиба (родился 14 декабря 1883 года).
- 2019 — советская и российская актриса, народная артистка СССР Элина Быстрицкая (родилась 4 апреля 1928 года). Наиболее известна по роли Аксиньи в фильме «Тихий Дон».
- 2023 — российский ветеран автоспорта Николай Страхов. Работал в команде «КАМАЗ-мастер» с момента ее создания в 1988 году. Он был первым российским призером ралли «Дакар» 1991 года вместе с Владимиром Гольцовым и Фирдаусом Кабировым — команда тогда заняла в гонке 2-е место.
День памяти о чернобыльской катастрофе и родного языка в Татарстане
- Международный день интеллектуальной собственности. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году. Дата приурочена к основанию Всемирной организации интеллектуальной собственности.
- Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2016 году.
- День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Отмечается в России с 2012 года, когда глава государства Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон.
- День родного языка в Татарстане. Дата приурочена ко дню рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.
- День нотариата. Установлен указом президента России. В этот день в 1866 году российский император Александр II подписал «Положение о нотариальной части», которое учредило должность нотариуса и сделало нотариат самостоятельным общественным институтом.
- День сметчика. Дата приурочена к принятию Государственных сметных нормативов в 2000 году.
События в истории: открытие нового здания театра им. Кариева, стрельба в детсаду Ульяновской области
- 1658 — царь Алексей Михайлович велел переименовать главную башню Московского Кремля в Спасскую в честь иконы Спаса Нерукотворного.
- 1792 — в Страсбурге была впервые исполнена мелодия «Военного гимна Рейнской армии, посвященного маршалу де Люкнеру». Впоследствии песня стала революционным гимном и получила название «Марсельеза».
- 1795 — Россия присоединила Курляндию — герцогство в западной части современной Латвии.
- 1828 — Россия объявила Османской империи войну, которая закончилась годом спустя присоединением к русским землям территорий на Кавказе и в дельте Дуная.
- 1933 — в нацистской Германии была создана тайная полиция — гестапо. Она была упразднена в 1945 году после поражения страны во Второй мировой войне. Гестапо было признано преступной организацией международным военным трибуналом в Нюрнберге.
- 1964 — Занзибар и Танганьика объединились в Республику Танзания. Перед этим в Занзибаре произошла бойня между местным населением и арабами. Цена свержения власти — более 20 тысяч погибших. Название было сокращено до Танзании 29 октября 1964 года.
- 1965 — День Победы 9 мая в СССР был объявлен выходным. Ранее, с 1948 по 1964 год, 9 мая граждане продолжали работать.
- 1986 — произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества — авария на Чернобыльской АЭС. Ночью в 1 час 23 минуты по московскому времени на энергоблоке случился взрыв с последующим пожаром. Причиной стало то, что после испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке ЧАЭС не удалось безопасно остановить реактор. В результате взрыва весь четвертый энергоблок был полностью разрушен, по официальным данным, погиб 91 человек, от облучения в реальности скончалось намного больше — свыше полутора тысяч человек.
- 1990 — Верховный Совет СССР принял закон «О разграничении полномочий между СССР и субъектами Федерации»: автономным республикам гарантировался статус членов Федерации СССР, однако при этом закон не уравнивал автономии с союзными республиками.
- 1991 — Верховный Совет РСФСР принял закон «О реабилитации репрессированных народов». Он определил понятия «репрессированные народы», виды реабилитации и признал незаконными и преступными все репрессивные акты против этих народов, за исключением актов, восстанавливающих их права. Кроме того, было предусмотрено возмещение ущерба, причиненного народам и отдельным гражданам.
- 1997 — Российское медицинское общество учредило орден «За милосердие и исцеление». Награду вручают за особые заслуги перед отечественным здравоохранением по благословению Священноначалия Русской православной церкви.
- 2018 — президент России Владимир Путин подписал указ «О праздновании 100-летия образования Республики Татарстан». Оно состоялось в 2020 году.
- 2018 — раис Татарстана Рустам Минниханов открыл обновленное здание Казанского татарского государственного театра юного зрителя им. Кариева. Театр расположился в реконструированном здании Дома офицеров РТ — бывшем кинотеатре «Победа».
- 2019 — Владимир Путин подписал указ о реорганизации Казанского завода точного машиностроения путем присоединения к нему Чапаевского механического завода в Самарской области.
- 2019 — Рустам Минниханов открыл новый концертный зал имени Ильгама Шакирова в МВЦ «Казань Экспо». Площадь концертного зала составляет 3 тыс. кв. метров. Возможна трансформация зала в восемь вариантов — от 910 до 3,1 тыс. мест.
- 2021 — штабы Навального* по всей России заявили о прекращении работы в прежнем формате, в том числе штаб в Казани.
- 2022 — в детском саду «Рябинка» в поселке Вешкайма Ульяновской области произошла стрельба. Мужчина во время тихого часа пришел в детсад с ружьем, застрелил нянечку, двоих детей 2016 и 2017 годов рождения. Еще одна сотрудница получила огнестрельное ранение руки. После этого преступник покончил с собой.
- 2022 — Владимир Путин наградил Камилу Валиеву орденом Дружбы. «Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания — вывела спорт на высоту сложнейшего искусства», — сказал о фигуристке глава государства.
*организация признана экстремистской, иностранным агентом и запрещена на территории России