Книгу Брендона Тейлора «Настоящая жизнь» сняли с продаж

Фото: Екатерина Петрова

Издательство «Эксмо» разослало книгораспространителям письмо с отзывом продаж книги американского писателя Брендона Тейлора «Настоящая жизнь». В письме сказано, что это необходимая мера «в целях сокращения юридических рисков». Издательство просит своих партнеров, которые занимаются продажей книги, вернуть их издательству или «утилизировать».

Роман Брендона Тейлора «Настоящая жизнь» рассказывает о жизни темнокожего парня с нетрадиционной сексуальной ориентацией (ЛГБТ-движение признано на территории РФ экстремистским). В романе главный герой рефлексирует по поводу сложных отношений с ровесниками и неприязни со стороны общества. Книга «Настоящая жизнь» вошла в шорт-лист Букеровской премии 2020 года, а издание The New York Times включило ее в список «100 лучших книг 2020 года».

Ранее с продаж была снята книга Владимира Сорокина «Наследие» и роман американской писательницы Ханьи Янагихары «Маленькая жизнь».

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Екатерина Петрова