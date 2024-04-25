Количество доноров костного мозга в России увеличилось втрое

Фото: Максим Платонов

Федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга вырос почти втрое с момента запуска в 2022 году. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

По словам Голиковой, в сентябре 2022-го в регистре было зарегистрировано 112 тысяч потенциальных доноров, а сегодня их число превысило 300 тысяч.

Также вице-премьер отметила, что в 2023 году общее количество доноров крови и костного мозга составило почти 1,5 миллиона человек. Почти все донации были безвозмездными.

— Среди основных задач службы — наращивание заготовки плазмы крови для обеспечения производства лекарственных препаратов в соответствии с планом реализации соответствующей концепции. В 2024 году должно быть заготовлено не менее 600 тонн, — отметила вице-премьер.

Вице-премьер добавила, что система ФМБА нуждается в молодых кадрах. На данный момент в системе работает около 15 тысяч врачей и свыше 28 тысяч специалистов со средним медицинским образованием. Необходимо создать привлекательные условия, чтобы молодые люди приходили и оставались.



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Анастасия Фартыгина