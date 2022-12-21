«Прогорели на криптовалюте»: в Казани арестовали троих за похищение человека и угон «Мерседеса» в Казахстан

Фото: МВД по РТ

Потерпевший является директором и совладельцем двух мебельных компаний

Жертвой вымогательства стал 34-летний казанский бизнесмен. Под предлогом взыскания несуществующего долга с него с августа по октябрь 2022 года требовали 3,5 млн рублей, угрожая расправой и убийством членов семьи. О задержании тройки подозреваемых в этом преступлении сегодня сообщили МВД и Следком по Татарстану.



По данным источников «Реального времени», потерпевший является директором и совладельцем двух мебельных компаний.

Задержанным предъявлены обвинения в вымогательстве, а еще в разбойном нападении и похищении человека. По версии следствия, предполагаемые вымогатели отследили маршрут Mercedes S500 предпринимателя и в октябре этого года улучили момент, когда в иномарке был лишь его водитель. Подсели в салон на перекрестке улиц Аббасова и Мамадышский тракт и угрозами, используя предмет, похожий на пистолет, насильно увезли во дворы на улице Сыртлановой. Там водителя высадили, попросив напомнить бизнесмену о долге в 3,5 млн рублей, и скрылись.

Задержать преступников по горячим следам не удалось. Утром следующего дня похищенный автомобиль пересек границу России с Казахстаном и, по данным следствия, был продан. Полицейские пытаются установить местонахождение автомобиля.



Однако уже в декабре в ходе оперативных мероприятий сотрудникам отдела по борьбе с оргпреступностью управления угрозыска МВД по РТ удалось выйти на след подозреваемых. При поддержке бойцов спецподразделения задержали троих.

«Счет выставили тому, кого знал»

15 декабря силовики обратились с ходатайством об аресте в Советский райсуд Казани. Двое из фигурантов ранее уже были судимы, подчеркивают в полиции.

Согласно базе райсуда, под стражу на два месяца заключили Руслана Сундукова, Михаила Пасынкова и Дмитрия Матюнина. Отметим, что больше десяти лет назад тот же райсуд уже выносил приговор Сундукову по делу о вымогательстве, умышленном повреждении чужого имущества и побоях в составе группы. А на момент задержания в 2022-м оперативниками этот фигурант находился в федеральном розыске по делу о кражах в Москве.

Один из источников «Реального времени» поделился информацией, что один из трех обвиняемых был знаком с потерпевшим бизнесменом и якобы когда-то через него познакомился с неким трейдером, которому доверил 3,5 млн рублей для вложения в криптовалюту.

— А потом они прогорели на криптовалюте, трейдер пропал и счет выставили тому, кого знали, — сообщил близкий к силовикам собеседник «Реального времени».



В МВД и СК не исключают, что на счету задержанных могут быть и иные преступления.

Ирина Плотникова