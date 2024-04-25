Названы самые популярные профессии для подработки на время майских праздников

Аналитики провели опрос и выяснили, что 24% россиян собираются подрабатывать на майских праздниках. Так, согласно опросу, в топ наиболее популярных профессий для подработки вошли:

Курьер — 16%.

Таксист — 9%.

Администратор — 8%.

Разнорабочий — 7%.

Продавец — 6%.

Также популярными оказались профессии комплектовщика товаров, работника кол-центра, няни, промоутера и работника на базе отдыха. Об этом сообщает RT.

На вопрос о причинах необходимости подрабатывать в праздники 41% опрошенных ответили, что будут работать в майские выходные, чтобы подкопить денег. Также среди причин — небольшая зарплата на основном месте работы (29%), необходимость побыстрее закрыть кредиты и отдать долги (24%), материальная подстраховка (21%). Еще для 20% подработка — это хобби, а 18% респондентов не желают тратить время впустую во время длительных праздников.

Отмечается, что от 5 тыс. до 10 тыс. рублей в майские праздники рассчитывают заработать 40% участников опроса, на сумму до 5 тыс. рублей рассчитывают 20%. 26% хотят получить от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, еще 14% планируют заработать более 15 тыс. рублей. Всего в опросе приняли участие более 1,9 тыс. россиян из всех регионов страны.

Разиль Самигуллин