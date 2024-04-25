Названы самые популярные профессии для подработки на время майских праздников
Аналитики провели опрос и выяснили, что 24% россиян собираются подрабатывать на майских праздниках. Так, согласно опросу, в топ наиболее популярных профессий для подработки вошли:
- Курьер — 16%.
- Таксист — 9%.
- Администратор — 8%.
- Разнорабочий — 7%.
- Продавец — 6%.
Также популярными оказались профессии комплектовщика товаров, работника кол-центра, няни, промоутера и работника на базе отдыха. Об этом сообщает RT.
На вопрос о причинах необходимости подрабатывать в праздники 41% опрошенных ответили, что будут работать в майские выходные, чтобы подкопить денег. Также среди причин — небольшая зарплата на основном месте работы (29%), необходимость побыстрее закрыть кредиты и отдать долги (24%), материальная подстраховка (21%). Еще для 20% подработка — это хобби, а 18% респондентов не желают тратить время впустую во время длительных праздников.
Отмечается, что от 5 тыс. до 10 тыс. рублей в майские праздники рассчитывают заработать 40% участников опроса, на сумму до 5 тыс. рублей рассчитывают 20%. 26% хотят получить от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, еще 14% планируют заработать более 15 тыс. рублей. Всего в опросе приняли участие более 1,9 тыс. россиян из всех регионов страны.