Республиканскую новогоднюю елку в Казани посетят 8,5 тысячи детей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В этом году на Республиканскую новогоднюю елку с участием президента Татарстана Рустама Минниханова пригласили 8,5 тысячи детей. Об этом сообщил министр по делам молодежи региона Тимур Сулейманов.



— Само мероприятие, в отличие от прошлого года, пройдет в формате одного действия. Если до этого действовали COVID-ограничения, в два акта проводилось <...>, здесь одно представление на 8,5 тысячи человек, — сообщил он.

Тимур Сулейманов рассказал, что главной темой Республиканской новогодней елки стала семья и ее традиции. По его словам, «все будет разворачиваться в одном из домов, которых тысячи в нашей республике, нашей стране».

— Где мальчик, который уже не верит в чудо, своим капризом пытается испортить всей семье праздничное новогоднее настроение, и тогда происходит самое интересное. И в этом интересном ему помогают новогодние игрушки, — раскрыл секрет Тимур Сулейманов. Представление назвали «Тайна новогодних игрушек».

Республиканскую новогоднюю елку проведут 25 декабря в «Татнефть Арене». Ее посетят дети мобилизованных, воспитанники кадетских школ, детских домов, активисты детских общественных объединений, а также ученики школ и лицеев для одаренных детей.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Для раздачи подарков и организации Республиканской новогодней елки привлекут волонтеров.

Тимур Сулейманов напомнил, что Республиканская новогодняя елка проводится с 2000 года при поддержке президента Татарстана. По его словам, вопрос организации мероприятия находится на постоянном контроле властей.

Как выяснило «Реальное время», в этом году организацией и проведением Республиканской новогодней елки займется ООО «Алга». До этого на протяжении двух лет — в 2020-м и 2021-м — этим занималось ООО «Пропраздник». Контракт заключили на 31,7 млн рублей.



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Татьяна Демина